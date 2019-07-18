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影／地下道用「海康威視」監視器　民進黨議員黃守達：一個都不能留

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記者陳玉／台中報導

台中市民進黨議員黃守達18日接獲民眾陳情，台灣大道民權路、英才路的地下道出現來自大陸的海康威視的監視器，擔憂「台中要被滲透」、「台中要被納入社會信用系統了」，黃到場查證確認屬實，要求市府全面清查「一個都不能留」；對此，台中市建設局表示，經查為廠商誤用大陸的監視器產品，市府已要求撤換，同時查出美村路、忠明南路、北屯路、健行路等地下監視器原產地來自大陸，最快一週內會完成汰換。

▲▼台中市地下道驚見「中國天網」。（圖／議員黃守達提供）

▲台中市地下道出現「海康威視」的監視器，市府承諾最快一週內會完成汰換。（圖／議員黃守達提供，下同）

▲▼台中市地下道驚見「中國天網」。（圖／議員黃守達提供）

▲台中市地下道使用「海康威視」監視器。

黃守達指出，海康威視（Hikvision）是大陸最大的監視器品牌，由於參與社會信用系統惡名昭彰，蒐集了數億人口的臉孔資料，人權紀錄非常惡劣，也對全球資安造成嚴重危害，目前世界各國已紛紛祭出防堵機制。

黃守達表示，行政院與國安會已達成共識，海康威視、華為、中興三家廠商將列入台灣公務機關禁止採購的黑名單，擔心這兩處地下道的監視器系統，恐怕只是冰山一角，因此要求市府全面清查台中市監視器系統，黑名單的廠商都要逐步汰換，一個都不能留。

對此，台中市建設局表示，市府於採購契約中規定，不允許廠商所供應原產地來自大陸的產品，經查民權路、英才路人行地下道監視器分別於2017年及2018年招標，當時廠商未依規定誤用大陸海康威視的監視器，市府已要求廠商必須撤換。

此外，市府也將藉此機會清查全市地下道監視器，除了民權路、英才路地下道外，另查出美村路、忠明南路、北屯路、健行路等地下道監視器，原產地來自大陸，將會請廠商在一週內儘速更換完畢。

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關鍵字：台中,地下道,監視器,黃守達,建設局

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