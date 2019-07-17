「香港警方拘捕47人」登微博熱搜　博主：英殖時港人施暴要吃子彈

▲香港七一遊行。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

香港示威者14日發起的「沙田遊行」爆發成警民衝突，事後警方以涉嫌非法集結、襲警、妨礙警務人員執行公務和藏有攻擊性武器罪嫌，逮捕了47人。然而，大陸新浪微博話題「香港警方拘捕47人」也登上熱搜榜，不少網友批評示威者是「港獨」，還有訊網雲計算董事長說「英佔時，港人上街行暴是要挨槍子兒的。」

「香港警方拘捕47人」連續2天在新浪微博熱搜榜上，相關貼文的閱讀量更高達3.9億，討論度則達到4.8萬。很多網友說示威者都是「港獨」，更直言「他們太誇張了吧」、「人可以走，但是領土是中國的」、「既然不願意當中國人，也不願意生活在中國的土地上，那就開除他們的國籍驅逐他們」。

▲熱搜榜。（圖／翻攝微博截圖）



訊網雲計算董事長趙盛燁也在微博上發文指出，英佔時，香港的總督是英國派的，擁有幾乎一切香港事務的決定權，而在當時「港人上街行暴是要挨槍子兒的」；反觀現在的特首是香港自己選的，上街的權利也是特區給的，怎麼還會有人想回歸英國呢？他強調，「香港民眾的特權也偏大了點兒，尤其是那些帶頭的外國移民，現在林鄭月娥最大的錯誤就是沒讓警察換上槍！」

▲趙盛燁發文。（圖／翻攝微博截圖）



此外，大陸學者、作家司馬南同樣也發文表示，「抓的好，露頭就打，支持香港警方嚴格執法。眼下，這是一個扳手腕角力的過程，比的是決心和意志力，香港不能亂，更不能亂港以脅大陸，香港警方此刻沒有退路。更要緊的是輿論，對造謠生事的港媒亦不能手軟。」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）