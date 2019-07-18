大學指考五標看這裡！　國文頂標85分↑8分、數甲67分↓9分

▲108學年度指考成績今天公布。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度指考成績在今（18日）寄發通知單，而各科之頂標、前標、均標、後標、底標5項成績標準稍早大考中心也已公布在該網站上。各科指考頂標分別為，國文85、英文80、數甲67、數乙85、物理75、化學81、生物82、歷史73、地理77、公民81。

與107學年指考相比，今年國文、英文、數乙、化學、生物、公民與社會的頂標分數都提升，其中國文提升8分最多；而數甲、物理、歷史、地理的頂標分數降低，其中數甲降低9分最多。

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大考中心指出，關於指考成績查榜，18日上午9點開始提供網路與電話語音查詢，同時大考中心也會寄發簡訊，讓考生第一時間得知測驗結果。網路查詢需準備應試號碼、身分證字號或居留證號，當日大考中心首頁會以簡易型式呈現，只提供成績查詢相關事宜。考生如對本次指考成績有疑問、或是需要申請成績單補發，可在7月19日至23日辦理申請。

大考中心也說明，成績複查需使用成績通知單上「考生申請成績複查密碼」，至大考中心網站「試務專區」的「成績複查」申請頁面登錄資料。指考成績複查限用網路申請，通知書將於7月26日寄發，同時提供網路及電話語音查詢，考生請先以原本成績辦理分發志願，如複查後成績有所變動，將由大考中心於7月31日前主動通知考生重新辦理登記。

▲108學年指考各科五標出爐。（圖／大考中心提供）點圖可放大

▲108學年指考公民與社會成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大

▲108學年指考地理成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大

▲108學年指考歷史成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大

▲108學年指考生物成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大

▲108學年指考物理成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大



▲108學年指考化學成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大

▲108學年指考數學乙成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大

▲108學年指考數學甲成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大

▲108學年指考英文成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大

▲108學年指考國文成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大