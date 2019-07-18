指考地理頂標77分5年來新低　5889字題目左右第一類組考生成績

▲大學指考今天公布成績。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（18日）公布成績，並公布頂標、前標、均標、後標和底標，及各科人數百分比累計表等統計資料。大考中心副主任鄭中平指出，今年地理科頂標77分較5年平均高0.8分，同時均標、後標與底標則比近5年低分，整體題目屬於中間偏難，鑑別度提高，因此報考第一類組的學生，若報考科系看國、英、數、地、歷成績，地理則是左右分數的關鍵。

根據大考中心提供資料顯示，今年國文頂標85分，比去年大增8分，是近5年最高分；數甲頂標67分，則比去年大減9分，同樣也是近5年最低；英文頂標80分（去年78分）、數乙頂標85分（去年84分）、化學頂標81分（去年80分）、生物頂標82分（去年76分）、公民與社會頂標81分（去年76分）。

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和107學年相較，今年包括國文、英文、數乙、化學、生物、公民與社會等6科頂標分數提升，其中以國文提升8分最多，其餘4科頂標分數下降，數甲降低9分最多，原因在於非選題證明題，考的是微積分的概念，導致學生表現比較不好。

▲108學年指考五標。（圖／大考中心提供）

大考中心試務召集人沈清嵩進一步指出，今年第二、三類組考生增加、第一類組考生略減，另外，考生在國文、公民、歷史、數乙科表現較佳，考試題目也偏易；數甲、物理考題則是偏難。

沈清嵩也說，因配合108課綱素養導向，今年的物理題目素養題目占30%、實現題占30%，進一步觀察題目字數，今年共有5889個字，比往年增加1200多個字，考生作答時過於緊張，可能就會影響表現，因此這也可以說，未來考生應多加強閱讀能力，以往自然組考題較為「單刀直入」，但現在的考題都要鋪陳、敘述，學生難免會比較不適應，應考起來也會相對吃力。

▲108學年指考地理成績人數百分比累計。（圖／大考中心提供）點圖可放大

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