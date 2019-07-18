　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指考英文作文圖表題「美國青年關注的新聞類別」　5963人抱蛋6年來新高

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考英文作文今年有5963人考0分，這創下6年新高。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

大學指考今（18日）公布成績，今年的英文作文題目是考「美國青年關注的新聞類別」的圖表題，這可考倒考生了，大考中心整理數據發現今年英文沒考生拿滿分，最高只有97.5分，其中抱蛋人數多達5963人，比起去年增加了438人，創6年來新高。

▲▼108學年度大學指考英文作文。（圖／大考中心提供）

請繼續往下閱讀...

▲108學年度大學指考英文作文。（圖／大考中心提供）

今年的英文作文題目是圖表題，顯示美國18至29歲的青年對不同類別之新聞的關注度統計，要考生請依據圖表內容寫一篇英文作文，文長至少120個單詞。文分二段，第一段描述圖表內容，並指出關注度較高及偏低的類別；第二段則描述在這六個新聞類別中，你自己較為關注及較不關注的新聞主題分別為何，並說明理由。

考生在英文作文上得分不易，大考中心公布的數據顯示，今年有5963人考0分，這比起去年的5525人，整整多出了438人，刷新近6年來新高紀錄。

大考中心分析，考生必須能敘述圖表內容，並且說明自己最關注與最不關注的新聞類別，此考題也讓人看見下一代所關注的事件，讓學生發揮自我表述的空間。今年的試考生認為此試題難度為中偏易，教師群也認為與往年相當，素材主題多元的情形下，也能引導學生在平日廣泛閱讀。

其他人還看了....

物理考題光看頭就痛！　5889字難倒學生「頂標75分創5年新低」

考生注意！指考成績單今寄發　上午9點起可上網或電話查詢

大學指考五標看這裡！　國文頂標85分↑8分、數甲67分↓9分

ET快訊
「買可樂」什麼意思？《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆
網聊3個月！留學哥「吊嘎躺床照」Man爆　她南下見本人..崩
戀上21歲嫩妹偷生3子！人夫攤牌正宮後崩潰...砸9千萬慘當

關鍵字：指考,英文作文,圖表題,0分,滿分

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2019年成大五連霸企業最愛　最佳大學名列第二

LINE熊大兔兔新主題試用3天　他低調曝「永久免費」密技：安卓限定！

颱風未遠離宜蘭頭城風浪大　拿命玩執意衝浪吃單勸離

直擊／高校畢業歌錄音室大合唱　學生嗨翻拉票：要帶大家一起「浪」

分發名額創新低！指考39分就可填志願　最低組合落在「英、數甲、化學」

指考英文作文圖表題「美國青年關注的新聞類別」　5963人抱蛋6年來新高

店員禮貌詢問「要買袋子嗎？」　女客回：廢話？不然怎麼拿

長輩反對住月子中心！她卡關急求助　網提2點解套：沒人敢說話

攀歷年新高「境外登革熱218例」　彰化縣占9例

埔心「金蜜芒果」7成水傷　農會收購製成冰棒、水果酒　

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

2019年成大五連霸企業最愛　最佳大學名列第二

LINE熊大兔兔新主題試用3天　他低調曝「永久免費」密技：安卓限定！

颱風未遠離宜蘭頭城風浪大　拿命玩執意衝浪吃單勸離

直擊／高校畢業歌錄音室大合唱　學生嗨翻拉票：要帶大家一起「浪」

分發名額創新低！指考39分就可填志願　最低組合落在「英、數甲、化學」

指考英文作文圖表題「美國青年關注的新聞類別」　5963人抱蛋6年來新高

店員禮貌詢問「要買袋子嗎？」　女客回：廢話？不然怎麼拿

長輩反對住月子中心！她卡關急求助　網提2點解套：沒人敢說話

攀歷年新高「境外登革熱218例」　彰化縣占9例

埔心「金蜜芒果」7成水傷　農會收購製成冰棒、水果酒　

網揪「收工照亮點」狂嗆：真有錢！　丫頭「直球回應」高EQ被讚爆

贈票╱作陣來軋車《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森飆出新境界！

2019年成大五連霸企業最愛　最佳大學名列第二

陳浩瑋成第3位登港超台足球員　東方龍獅主帥看好速度進球實力

請懂行朋友看房！他疑惑「房價％數當紅包？」　網狠打臉：盤子

月亮杯低廉可重複使用10年　研究：安全且不易外漏

田馥甄第5張個人專輯籌備中！　「一張照片」露餡進度

LINE熊大兔兔新主題試用3天　他低調曝「永久免費」密技：安卓限定！

夏天缺水爆乾...醫分析3大常見問題！教你自製「3款保濕茶飲」

回家驚見「上百隻蟹」爬滿窗戶+草地　網笑：我看到免費海鮮盛宴

生活熱門新聞

日本名店來台倒光？他揭台人劣根..

台灣人早上不洗澡？他「國際時間..

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震..

網聊超Man留美哥3個月！她見..

湯匙一舀…麵線浮紅棗！萬人崩潰

15縣市豪大雨！丹娜絲撲日韓「..

低壓北上今晚起影響　一張圖看各..

一大團紫白色強對流胞！鄭明典：..

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

南海低壓恐成「納莉颱風」？氣象..

快訊／丹娜絲增強！準熱帶低壓今..

新北宜蘭大雨！低壓接力明後天豪..

丹娜絲分身北上　南台嚴防致災降..

更多熱門

相關新聞

指考「英、數甲、化學」3科達39分就可填志願

大學指考今（18日）公布成績，大學考試入學分發委員會中午也在考試分發委員會網站公布今年度招生名額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準。今年考試分發的招生名額共有34,576名，首度跌破4萬，創歷年新低，各招生管道回流名額總計10,001名，亦較去年減少4,796人，減幅32%。

指考物理題目5889字頂標75分創5年新低

大學指考成績出爐　五標國文頂標增8分

大學指考成績寄發！考生可上網查詢

指考試卷寫唐詩畫遊戲角色扣2分

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 蕭亞軒 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面