指考英文作文圖表題「美國青年關注的新聞類別」　5963人抱蛋6年來新高

▲大學指考英文作文今年有5963人考0分，這創下6年新高。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

大學指考今（18日）公布成績，今年的英文作文題目是考「美國青年關注的新聞類別」的圖表題，這可考倒考生了，大考中心整理數據發現今年英文沒考生拿滿分，最高只有97.5分，其中抱蛋人數多達5963人，比起去年增加了438人，創6年來新高。

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▲108學年度大學指考英文作文。（圖／大考中心提供）

今年的英文作文題目是圖表題，顯示美國18至29歲的青年對不同類別之新聞的關注度統計，要考生請依據圖表內容寫一篇英文作文，文長至少120個單詞。文分二段，第一段描述圖表內容，並指出關注度較高及偏低的類別；第二段則描述在這六個新聞類別中，你自己較為關注及較不關注的新聞主題分別為何，並說明理由。

考生在英文作文上得分不易，大考中心公布的數據顯示，今年有5963人考0分，這比起去年的5525人，整整多出了438人，刷新近6年來新高紀錄。

大考中心分析，考生必須能敘述圖表內容，並且說明自己最關注與最不關注的新聞類別，此考題也讓人看見下一代所關注的事件，讓學生發揮自我表述的空間。今年的試考生認為此試題難度為中偏易，教師群也認為與往年相當，素材主題多元的情形下，也能引導學生在平日廣泛閱讀。

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