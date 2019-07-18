謝震武女兒指考440.35目標台大法律　要跟老爸一樣當律師

▲薇閣高中謝佳璇（左）及父親謝震武（右）。（圖／薇閣高中提供）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學指考成績（18日）出爐，全國第一、二類組的第三名出現在台北市薇閣高中，另外，也有三位學生確定錄取台大醫學系，除此之外，知名律師、節目主持人謝震武的女兒謝佳璇也以一類組440.35分高分，確定能錄取第一志願台大法律系。

薇閣高中指出，該校第一類組榜首學生徐志雲總分為462.30分，國文96.8、英文95.5、數乙93.6、歷史83.2、地理92、公民93.2。徐志雲在校經常擔綱重任，是學校大小活動的司儀，具磁性優美的嗓音讓他一度想成為Youtuber，用聲音來說故事。徐志雲自認不是頂尖聰明人，因此，每天要求自己課業及學習都在學校完成，高中三年從未補習的他上高中前就確立對法律財經的方向，終於在今天指考成績出來後，得到亮眼的成績。

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▲薇閣高中第一類組榜首學生徐志雲總分為462.30分。（圖／薇閣高中提供）

第二類組榜首是蔡子賢，他五科總分466.35分，國文94、英文92.3、數甲94.8、物理93.8、化學91.5。蔡子賢是數學資優班學生，曾榮獲台北市數學學科能力競賽二等獎、晉級亞太數學奧林匹亞複選，同時錄取並參加台大物理資優人才培育計畫。蔡子賢在學測時已獲得60滿級分，在第二階段沒能順利通過台大資工的申請後，毅然決然參加指考，為自己理想目標繼續前進。

▲薇閣高中第二類組榜首蔡子賢。（圖／薇閣高中提供）

薇閣高中第三類組榜首則是連啟豪，五科總分高達454.35分，英文89.8、數甲76.8、物理94、化學99.5、生物94.3。連啟豪喜歡沉浸在文學的創作中，舉凡小說、新詩、散文都是他創作的類型。連啟豪說，在小說裡可以反思、呈現別人看不到的另一面，也可以將心事編成故事，娓娓道來。目前已完成一本新詩與散文的作品，正在洽談出版中。進入高中後，錄取清華大學生學資優人才培育計畫，開啟他對醫學的興趣，未來期望能擔任心理醫師，相信自己喜歡觀察與探索的特性，能成為稱職的心理醫師。

▲薇閣高中第三類組榜首連啟豪。（圖／薇閣高中提供）

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