彰化西南沿海遭大量廢棄物汙染　漁民擔憂大雨就要來了

▲彰化西南沿海海堤有大量事業廢棄物出現。（圖／彰化縣環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大城鄉南段海堤遭海洋廢棄物污染，環保局到場發現現場有數處漂流木、塑膠瓶罐及保麗龍浮球等漁具堆積，16日已緊急動員機動隊先行進行處理，17日再加入15名大城鄉清潔隊人力共同清理，預計執行一周淨灘完畢，但到底這些漂流廢棄物從何而來，漁民們都擔憂再來個颳大風下大雨，那豈不是清都清不完。

環保局指出，本縣海岸線可認養長度約36.9公里，已有19個認養單位，107年度共辦理154場淨灘活動，108年1月至6月已辦理67場次，清理垃圾約4.13噸，非資源垃圾約31.01噸。

經查大城鄉大城南段海堤範圍管理單位為財政部國有財產署，該署目前已經辦理委託業者清除招標相關事宜，後續會再繼續追蹤，請國有財產署儘速清除。

住在附近的漁民也指出，看到一堆的廢棄物就漂來在堤岸旁，不僅影響環境生態，也會讓近海魚類無法生存，希望相關單位除了淨灘外，要想出一個好辦法，杜絕這些廢棄物在海堤出現蹤跡。

環保局強調，未來除了持續辦理海岸認養作業及淨灘活動外，也希望透過淨灘活動能讓民眾體會人類破壞大自然的嚴重程度，鼓勵民眾改變消費習慣，少用一次性產品，拜託大家自備環保杯及購物袋等，以減少塑膠廢棄物產生。

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