　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

廢棄物清運所託非人的下場　 警察找上門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市環保局呼籲業者，一旦查獲非法棄置廢棄物，業者將依廢棄物清理法移送法辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局呼籲業者，一旦查獲非法棄置廢棄物，業者將依廢棄物清理法移送法辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來有不肖人士向清除處理業者借用合法執照，向廠商招攬生意，表示能以比市場行情低的價格，清除廠商生產過程中的廢棄物，取得違法合約後，再將廢棄物隨意棄置在郊區少無人煙的地方，台南市環保局統計，今年迄今已獲報45件非法棄置案件，較往年有增加趨勢。

環保局呼籲業者遵守法令規定，一旦查獲非法棄置廢棄物業者，將依廢棄物清理法第46條規定移送法辦，最高可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。另外廠商也因委託非法業者清除，仍須負法律責任，最高可處600萬以下罰鍰，並負連帶清理責任，得不償失。

環保局指出，安南區曾發生一處空地經民眾通報遭棄置廢棄物，環保局接獲通知後前往現場稽查，發現該土地非法堆置大量廢棄物，經追查其中來源為永康一處塑膠射出公司，負責人表示年初某清除業者登門自薦，可協助承攬該公司廢塑膠粒清運至焚化廠處理，即委託業者清除該公司廢棄物，卻不知業者夥同其他行為人逕行將廢棄物棄置於安南區某一空地上，經環保局查獲業者及相關行為人均依廢棄物清理法告發處分，涉及刑事責任並函請台南地檢署偵辦。另外塑膠射出公司雖受騙上當而未委託合法清除業者，依廢棄物清理法第28條告發處分，公司仍須負連帶清理責任，所以清運廢棄物如所託非人則代價相當高昂。

林淵淙局長表示，公司委託清除業者處理廢棄物，應謹慎確認業者是否符合該項廢棄物清除處理資格，再簽定委託清除處理書面契約，受委託的清除業者完成廢棄物清除後須提出妥善清理書面文件，公司更應主動查訪廢棄物處理結果，以確保廢棄物妥善清除；環保局亦呼籲民眾及公司行號等發揮守望相助的精神，如有發現冒用合法業者的牌照上門拉生意或租用土地、倉庫棄置廢棄物，請立即撥打公害陳情專線0800066666、6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局前往處理，以有效遏止不法業者為獲龐大利益挺而走險隨處濫倒，嚴重破壞生態環境。

ET快訊
快訊／京都祗園「百年花見小路」驚傳大火！　餐廳遭火舌吞噬
蘇貞昌告別式摔筆影瘋傳！高雄市調處副處長分享Line群…遭查
又有機師PO文曝光！送「特別餐」給反罷工者　長榮證實：即刻停
即／士林遊覽車追撞3機車！女騎士無呼吸心跳　緊急封鎖現場

關鍵字：廢棄物,清運, 警察,.找上門

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全臺最會唱歌的城市　《2019桃漾天籟歌唱大賽》各組冠軍出爐

台南市登革熱防疫顧問團成軍　集中智慧與經驗建議防治策略

台南市民登山失蹤　消防局特搜分隊整裝前往搜救

廢棄物清運所託非人的下場　 警察找上門

台南市環保教育夏令營　高中、專科生走讀歷史探索環境變遷

洪國輝「台灣愛情油畫」個展　讓人臉紅心跳意外引話題

鄭文燦率團　亞洲．矽谷計畫執行中組團赴美參加GCTC

苗栗學子陳芯卉、章羽珊孝行感人　逆境上游獲總統教育獎

花蓮智慧觀光10大人氣名店出爐　投票民眾中獎名單官網查

園藝造景好療癒！與花草植物互動　能舒壓加強自信培養成就感

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

沉入深海！世界最大「海底餐廳」　一餐要價8千台幣...預約要等1年

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

全臺最會唱歌的城市　《2019桃漾天籟歌唱大賽》各組冠軍出爐

台南市登革熱防疫顧問團成軍　集中智慧與經驗建議防治策略

台南市民登山失蹤　消防局特搜分隊整裝前往搜救

廢棄物清運所託非人的下場　 警察找上門

台南市環保教育夏令營　高中、專科生走讀歷史探索環境變遷

洪國輝「台灣愛情油畫」個展　讓人臉紅心跳意外引話題

鄭文燦率團　亞洲．矽谷計畫執行中組團赴美參加GCTC

苗栗學子陳芯卉、章羽珊孝行感人　逆境上游獲總統教育獎

花蓮智慧觀光10大人氣名店出爐　投票民眾中獎名單官網查

園藝造景好療癒！與花草植物互動　能舒壓加強自信培養成就感

夏天喝青草茶退火！醫揭「禁忌族群」：7種人少喝！

世大運／跆拳道品勢　陳柏凱、李婕瑜混雙進決賽

只有一封簡訊！曾馨瑩揭「離家出走」真相：覺得被騙了

衛少早私下抱怨雷霆很爛？　KD好友：沒人想和他一起打球

比韓更適合！郭台銘「跟韓國瑜不熟」：誰知道他要選總統？

佘詩曼狂PO宵夜甜食「體重還只有46」！　保瘦秘訣公開…網笑噴：太可愛

蔡英文「外交讓專業的來」　郭台銘酸：三年斷五國叫專業？

溫網／美15歲新星不敵前世界球后　16強止步驚奇之旅結束

司機罵乘客「你欠人X！」　正義妹要求道歉情節神展開

快訊／京都祗園「百年花見小路」驚傳大火！　餐廳遭惡火吞噬

地方熱門新聞

韓國瑜租屋曝光！議員大比對揭露..

假消息流傳蘇揆致意簽名時摔筆

八卦山山泉水　洗隧道的汙垢水

10道宴席菜只要2000元　大..

瓏豐水產倒閉　負責人欠債850..

瓏豐水產驚傳倒閉！公司遭黑道包..

頭皮發麻！草屯大量馬陸竄出

挽救竹山天梯人潮　林明溱擬設澳..

秋行軍蟲又來　頭份玉米田現蹤跡

東大門夜市受災區管制　攤商哀嘆..

韓夫婦農舍違建韓回應有問題拆

搭公車接地氣　梅山阿婆趴地看時..

實習女警尋獲贓車　失主喊「像中..

原住民嚮導救援未收費倫免費勞工

更多熱門

相關新聞

監警稽查　杜絕電動自行車改裝

電動自行車違規案件逐漸增加，威脅用路人交通安全，屏東縣警局將配合監理單位加強稽查勤務，強力取締違規電動自行車，確保交通安全。

少年抗議燃料短缺　被警打到失明

防堵登革熱　屏警加入撲滅病媒蚊

幫找到遺失手機　韓國籍正妹讚：台警有效率

戴口罩年輕人提款　可能是車手快報警

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

沉入深海！世界最大「海底餐廳」　一餐要價8千台幣...預約要等1年

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面