廢棄物清運所託非人的下場　 警察找上門

▲台南市環保局呼籲業者，一旦查獲非法棄置廢棄物，業者將依廢棄物清理法移送法辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來有不肖人士向清除處理業者借用合法執照，向廠商招攬生意，表示能以比市場行情低的價格，清除廠商生產過程中的廢棄物，取得違法合約後，再將廢棄物隨意棄置在郊區少無人煙的地方，台南市環保局統計，今年迄今已獲報45件非法棄置案件，較往年有增加趨勢。

環保局呼籲業者遵守法令規定，一旦查獲非法棄置廢棄物業者，將依廢棄物清理法第46條規定移送法辦，最高可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。另外廠商也因委託非法業者清除，仍須負法律責任，最高可處600萬以下罰鍰，並負連帶清理責任，得不償失。

環保局指出，安南區曾發生一處空地經民眾通報遭棄置廢棄物，環保局接獲通知後前往現場稽查，發現該土地非法堆置大量廢棄物，經追查其中來源為永康一處塑膠射出公司，負責人表示年初某清除業者登門自薦，可協助承攬該公司廢塑膠粒清運至焚化廠處理，即委託業者清除該公司廢棄物，卻不知業者夥同其他行為人逕行將廢棄物棄置於安南區某一空地上，經環保局查獲業者及相關行為人均依廢棄物清理法告發處分，涉及刑事責任並函請台南地檢署偵辦。另外塑膠射出公司雖受騙上當而未委託合法清除業者，依廢棄物清理法第28條告發處分，公司仍須負連帶清理責任，所以清運廢棄物如所託非人則代價相當高昂。

林淵淙局長表示，公司委託清除業者處理廢棄物，應謹慎確認業者是否符合該項廢棄物清除處理資格，再簽定委託清除處理書面契約，受委託的清除業者完成廢棄物清除後須提出妥善清理書面文件，公司更應主動查訪廢棄物處理結果，以確保廢棄物妥善清除；環保局亦呼籲民眾及公司行號等發揮守望相助的精神，如有發現冒用合法業者的牌照上門拉生意或租用土地、倉庫棄置廢棄物，請立即撥打公害陳情專線0800066666、6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局前往處理，以有效遏止不法業者為獲龐大利益挺而走險隨處濫倒，嚴重破壞生態環境。