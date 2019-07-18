「漂流木冤獄」逼上絕路！黃明芳為妻小綁架富商　最終判決逆轉還清白

▲黃明芳因漂流木生意衍生出綁票案，雖竊盜案無罪定讞，仍須服完綁票遭判的18年徒刑。（漂流木示意圖。圖／記者王兆麟攝）



記者洪正達／高雄報導

家住高雄市的黃明芳年輕時曾犯下強盜案，服刑13年後獲得假釋，出獄後的黃明芳有心改過，豈料人生仍是不順遂，又因與友人合購漂流木產生糾紛挨告竊盜；雖然一審判決無罪，但二審又改判8月徒刑。黃明芳憂心倘若再入獄，家中妻小無人照料，只好心一橫、挺而走險綁架富商，因此又遭判刑18年。如今監察院介入，高分院再審後針對竊盜案逆轉改判無罪定讞，但黃犯下綁架案是事實，後續仍得取消假釋，入監服刑。

黃明芳在年輕時走上歪路，犯下強盜案遭判無期徒刑，在監獄中渡過13年的人生，終於因表現良好而獲得假釋機會。恢復自由身的黃明芳決心好好彌補家人，10多年來未曾再犯法；在八八風災過後，黃明芳看準漂流木商機，與謝姓好友合夥向當時的高雄縣府合購紅檜5棵、香樟1棵等漂流木，原本雙方約好在內門一處空地擺放木材，售出後均分獲利；豈料謝男事後突然神隱、避不見面，黃明芳無奈之餘只得私自找人將漂流木轉往另處空地擺放，但此舉引起謝男不滿，憤而提告黃明芳竊盜。

突如其來的竊盜告訴讓黃明芳的人生再度蒙上陰影，雖然高雄地院一審時判處黃無罪，但二審時法院判決大轉彎，認定他有罪，改判8月徒刑。由於黃明芳是假釋之身，如若再犯行入監，須合併先前刑期餘下的20年殘刑，這輩子自由再不可得，幾乎等同宣判餘生皆要在牢獄中度過。

黃明芳認為自己遭二審法官冤判，但卻又求助無門，想到自己入獄後家中妻小再無人照料，經濟也將頓失來源，為安頓好妻兒，黃只好鋌而走險，再與友人合夥犯下富商綁架案，搶走被害人身上7000元現金，並循線進入其家中盜走價值上億古董，黃也因此又遭判18年徒刑。

在入獄之後，黃明芳四處向人陳情，認為自己會犯下綁架案係為竊盜案二審法官所害，等同於被司法逼上絕路。檢察總長為此二度替黃明芳提起非常上訴，但最後都被最高法院駁回，直到監察院介入後，認定高分院未詳加審理，且其中幾位證人證詞有所出入，因此建議法務部為本案提起再審或非常上訴。

高雄高分院研議後，也認為判決有誤，2018年4月破天荒讓已判刑定讞的黃明芳申請再審，如今竊盜案最終判決結果出爐，高分院駁回上訴，判決黃明芳無罪定讞。但無奈的是，黃明芳為了這起「不存在的竊盜案」所犯下的綁架案屬實，假釋也遭撤銷，後續仍得繼續回監服刑。

▲高雄高分院今（18日）針對竊盜部分判決黃明芳無罪定讞，但綁架案屬實，黃後續仍得繼續服刑 。（圖／翻攝Google Maps）