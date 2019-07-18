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攀歷年新高「境外登革熱218例」　彰化縣占9例

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▲彰化縣政府宣導校園防治登革熱。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府宣導校園防治登革熱。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台今年迄今有48個本土登革熱病例，境外移入有218個案例，創10年來的新高，而彰化縣境外移入登革熱就有9例，因此彰化縣政府啟動校園防治登革熱，彰府提醒民眾，在下雨後一周到二周病媒蚊指數會上升，這段期間要多巡視易積水容器，該倒掉的水要倒掉，該洗刷清理的就洗刷清理，共同防治登革熱。

▲彰化縣政府宣導校園防治登革熱。（圖／彰化縣政府提供）

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疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆指出，彰化縣今年境外移入登革熱 9例感染國家大多來自東南亞，包括：菲律賓、印尼、越南、馬爾地夫、柬埔寨等國家，9個案例中大部是經商、旅遊或外籍移工所引起，尚無無本土登革熱案例。因為大家暑假都會出國玩，回來時在機場有第一道檢疫防線，第二道防線靠衛生局醫療院所，鼓勵廣設快篩試劑，但民眾也要主動告知，出國旅遊史，才能在第一時間阻斷境外移入個案疫情擴散，他呼籲大家，除了出國前要保護自己以外，回來以後也要主動告知。

▲彰化縣政府宣導校園防治登革熱。（圖／彰化縣政府提供）

劉碧隆說，因為斑蚊喜歡在容器內產卵，蚊卵即使在一年後碰到水仍可化育，最好的方式就是推廣「容器減量」，少用瓶瓶罐罐，定期將容器倒水刷洗清理，是很好的方法，另外，「髒亂點、孳生源」的清理，也是減少發生的可能，兼收防疫及整潔美化市容。

▲彰化縣政府宣導校園防治登革熱。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局提醒民眾至登革熱流行國家也務必作好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似個案可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，提升防疫時效。再次呼籲民眾沒有積水容器，就沒有孳生源，沒有孳生源就沒有病媒蚊，共同為登革熱防治努力。

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關鍵字：登革熱,境外,本土型

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