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埔心「金蜜芒果」7成水傷　農會收購製成冰棒、水果酒　

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▲埔心農會推廣金蜜芒果冰及芒果酒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲埔心農會推廣金蜜芒果冰及芒果酒。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

整顆金蜜芒果，對切成2半，零下4度急速冷凍，做成的芒果冰淇淋，有吃過嗎？就在彰化縣埔心鄉農會，2017年推出後造成轟動，有果香也保有18-21度甜度，更不會滴出一滴水，二萬支銷售一空，也為農會創造數百萬元產值，今年再度席捲而來，更推出金蜜芒果酒，希望錢進來，埔心果農一起發大財。

▲埔心農會推廣金蜜芒果冰及芒果酒。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

到底金蜜芒果好吃在哪裡，會讓消費者趨之若鶩搶購，吃過的民眾也指出，金蜜芒果聞起來香甜，果肉黃澄澄纖維非常細緻，甜度大約在18度到21度之間，果肉豐厚的口感會讓人愛不釋手。

▲埔心農會推廣金蜜芒果冰及芒果酒。（圖／記者唐詠絮攝）

埔心鄉特產三寶之一，金蜜芒果，種植有將近45公頃面積，每年約50噸產量，農會總幹事張旗聞說，2012年開始有少部分果農種植，甜度有21度，賣相佳吸引消費者，農會開始輔導種植，也成為全台密集度最高的金蜜芒果產區之一，每分地最高約有30萬元收入。

▲埔心農會推廣金蜜芒果冰及芒果酒。（圖／記者唐詠絮攝）

今年因為雨量過多減產2成，讓種植的芒果農戶大嘆年收不利，因此埔心農會埔心農會以每公斤30元到200元不等價格收購外觀有「水傷」的芒果，做成芒果乾、芒果凍及 2萬支芒果冰棒供消費者訂購，更推出芒果酒，希望減少農民損失提升收益，周末舉辦金蜜芒果推廣活動中，也將贈送每人1支芒果冰棒品嘗。

▲埔心農會推廣金蜜芒果冰及芒果酒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲埔心農會推廣金蜜芒果冰及芒果酒。（圖／記者唐詠絮攝）

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關鍵字：埔心,金蜜芒果,冰棒,

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