台鐵花蓮站慶祝鐵路節　發售「鐵路紀念套票」限量1千套

▲「132週年鐵路節紀念套票」，內含花蓮至北埔、北埔至花蓮港站之去、回名片式車票共4張。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵花蓮站慶祝132週年鐵路節，配合蒸汽火車開行路線，花蓮站規劃6月9日上午8時30分於車站自由通廊發售「132週年鐵路節紀念套票」，內含花蓮至北埔、北埔至花蓮港站之去、回名片式車票共4張，每套售價200元，限量發行1,000套，並刻製紀念章供民眾蓋章留念。

花蓮郵局9日同時於候車大廳設置臨時郵局，展售「鐵道采風」郵摺，含花蓮站及富里站月台票各1張，供民眾選購典藏。



台鐵花蓮運務段長吳金添說，蒸汽火車將載運民眾到早已不辦鐵路旅運的花蓮港站，一起遙想當年花蓮港驛盛況，今才開賣的限量一千套鐵路節紀念套票，五日一早就有民眾陸續排隊，受歡迎程度出乎意料。

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若沒購買到乘車體驗券的民眾也別失望，花蓮縣政府今年結合花蓮港務分公司、花蓮市形象商圈發展協會，配合蒸汽火車開行活動，在花蓮港親水遊憩區舉辦「花蓮蒸棒‧鐵道市集」，提供限量四百支蒸汽火車限定版珍藏冰棒供鐵道迷享用，也能近距離接觸高齡八十歲的機關車女王。

花蓮縣府表示，現場將邀請各種特色餐飲胖卡餐車進駐，港區內的維納斯藝廊，還特別準備四萬多張珍貴老車票，要與鐵道迷共享「跟著車票去旅行」展覽及「當我們黏在一起」馬賽克拼貼，串連車廂、車站、車票三種主題，帶領民眾回顧火車老時光。

紀念套票發售資訊如下：

發售時間：108年6月9日（星期日）上午8時30分

售 價：新台幣200元／套。

發售數量：1000套。

發售地點：花蓮站自由通廊

限購數量：每人每次限購4套。

發售乘車票區間：

花蓮=北埔 復興號名片式車票去、回各乙張

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