月薪2萬想貼補家用！彰化男兼差送羊奶遭撞飛亡　3子女一夕失去依靠

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彰化市16日凌晨4點多，一名48歲的周姓羊奶配送員，從金馬路要左轉進彰新路，但疑似沒有兩段式左轉，沒過幾秒就遭對向直行自小客車撞飛，緊急送醫後仍傷重不治，留下3名子女，家人一夕之間失去依靠。消息一出，有不少網友紛紛認為，事故最大原因其實是「未依燈號行駛，跟兩段式左轉沒有關係」。

據了解，48歲的周男為了貼補家用，每天清晨就會騎車外出送羊乳，時間更已長達8年。未料16日清晨4點45分左右，他騎車從金馬路二段北向西，左轉彰新路的時候，疑似未兩段式左轉，遭對向直行的黃男開車撞上，當場連人帶車彈飛好幾公里遠，最後撞上分隔島，現場還有許多破碎的羊乳瓶。

▲周男清晨送羊乳遭車衝撞，傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

救護人員到場後，把躺在地上奄奄一息的周男抬走，並立刻送往彰化基督教醫院急救，不過他因頭部、胸口瘀傷，胯下左大腿內側大面積嚴重撕裂傷造成大量出血，到院時則已無呼吸心跳，經搶救仍傷重不治。

警方表示，周、黃並無酒駕，而該路口是需要兩段式左轉，當時路口的交通號誌是正常運作，但是否是因周未依規定行駛、或是黃車速過快才導致意外發生，都還需要進一步釐清。

▲周男因頭部、胸口瘀傷，胯下左大腿內側撕裂傷造成大量出血，經搶救後仍因傷重不治。

據了解，周男育有3名子女，之前做傢俱工作月薪2萬多，而為了貼補家用，才兼差送羊乳，收入可多1萬多，但現在不幸身亡，家中一夕間失去了依靠。

對此，不少網友都認為「事故原因跟有沒有兩段式左轉沒有關係，未依燈號行駛才是關鍵」，更表示交通部的「兩段式左轉」是爛政策，「就只有我們國家才會教人民騎機車左轉靠右」、「左轉不能走內線，政府可惡，人民該死」、「鬼扯什麼沒兩段轉，今天換成開汽車這樣左轉就沒事嗎」。

▲網友大罵「兩段式左轉」根本不是肇因。（圖／翻攝臉書截圖／彰化人大小事）

