「她，忘了回家的路」…女苦尋母24年　台南神警完成尋親任務

▲台南市麻豆分局麻豆派出所「尋人高手」巡佐吳孟宇，找到走失24年的楊姓婦人，幫助家屬團圓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

76歲彰化楊姓婦人，因精神疾患於24年前走失，家人報案協尋遍尋未著，台南市麻豆分局麻豆派出所「尋人高手」巡佐吳孟宇，發現一筆身分不明女子資料，經1個多月時間比對上百筆資料，查出係楊姓婦人，經會同楊婦女兒前往高市指認，就是失蹤多年的母親，也終於完成其父臨終前的遺願。

吳孟宇於2019年間在身分不明系統查得一筆通報資料，內容為高雄市政府社會局有一名被安置的身分不明婦人，該名婦人被發現的時間及地點均不詳，因當時該婦人身上沒有攜帶證件，也因精神疾病無法溝通，查無身分，後續被社會局安置迄今。經吳員逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，歷經1個月時間，比對上百筆資料，最終查得一筆1995年在彰化走失的民眾，經聯繫家屬女兒出面指認後，婦人的身分才終於被解開。



當時高雄市政府社會局接獲通報有身分不明人士，積極聯繫機構做安置，給予妥善的照顧，楊婦女兒一見到吳員提供之婦人在機構的生活照時，直說：「這就是我母親沒錯」，當下心情相當激動。

據了解，76年的楊婦（喪偶、育有1女），1995年（當時52歲）因精神疾病走失，不知去向，24年以來一直待在安置機構，走失時家人發現後相當著急，但透過報案失蹤人口、尋人啟事等方法都遍尋不著，楊婦女兒對於警方能協助找回失蹤的母親十分感激，並在7月上旬一同與警方南下前往機構，女兒一見到母親情緒激動，不捨心情全寫在臉上，楊婦女兒說終於完成父親臨終前的遺願，也要父親別擔心，會好好照顧母親。



麻豆警分局長楊慶裕表示，在警政和社政共同努力下，讓原本有缺角的家庭可以團聚，有盡孝的機會，沒有遺憾，十分肯定吳員為民服務的用心與努力。