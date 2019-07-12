滿月宴親戚瞎起鬨！公公為顧面子「餵孫喝酒」...半小時後男嬰當場身亡

▲男嬰在滿月當天當場身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

新生兒到了「滿月」意味著美好人生的開始，不過，大陸一名黃姓女子在眾人期待下，生下了一名男嬰，但卻在舉辦滿月宴時，意外失去兒子。她的公公為了顧面子，在親朋好友的起鬨下，餵孫子喝了一口酒，沒想到半小時後，男嬰竟當場身亡，讓全家人陷入悲痛當中。

綜合陸媒報導，黃女和老公已結婚3年，但始終沒有懷孕，甚至還被公公、婆婆冷眼對待，直到幾年後，她的肚子終於有了好消息，才讓家人的態度有所轉變。事後，黃女懷胎10個月，終於將男嬰生下，並且聽從公婆的指示，在兒子滿月時舉辦一場宴席，邀請親朋好友一同慶祝。

宴席當天，現場來了許多親戚，而黃女的公公也抱著孫子到處炫耀。隨後，公公在吃飯時向同桌的人都敬了一遍酒，漸漸有了醉意，沒想到這時突然聽見親戚開玩笑說，「小孩不喝酒，以後爺爺沒酒喝」；這句話一出，他為了顧及面子，拿了一個小杯子，餵孫子喝了一口酒。

▲黃女好不容易生下的孩子就這樣沒了。（示意圖／免費圖庫Pakutaso頁）

不久後，黃女突然聽見孩子的哭聲，甚至還聞到兒子嘴裡有酒味，氣得趕緊將他抱回房間。過了半小時後，男嬰突然沒了呼吸，嚇得黃女趕緊將他送醫，但很不幸地，經過幾個小時的搶救，仍然沒有救活。

事後，醫生表示，孩子是因為酒精過敏導致死亡，並且當場怒斥，「嬰兒不可以喝酒，怎麼可以拿孩子的命來開玩笑？」黃女聽見後當場賞了公公幾個巴掌，但卻再也換不回兒子的性命；全家人頓時哭成一團。