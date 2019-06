地鐵啜飲粉紅酒！她舉起玻璃杯「夢幻通勤」　優雅姿態被讚爆

▲女子把握每個時刻享受人生。(圖/翻攝自推特)



國際中心/綜合報導

英國男網友洛克(Mark Locke)日前在推特上傳一張引起瘋傳的相片,只見一名戴著太陽眼鏡的女子搭乘倫敦地鐵時,正在啜飲粉紅色的酒類,值得注意的是她竟自備玻璃杯,姿態看起來十分優雅。雖然此舉違反地鐵規定,不過許多網友仍是笑翻,紛紛讚許這名女子根本是英雄。

照片中可見,這名女子綁起頭髮,在充滿人潮的地鐵上淡定喝酒,儘管是繁忙的通勤時間,她左手卻拿著金屬罐,右手居然舉起玻璃高腳杯,宛如像在草地野餐般愜意。旁邊的乘客則似乎沒注意到情況,只是默默看書與打電腦。

洛克捕捉到這個奇異畫面,他寫道,在倫敦地鐵北線用玻璃杯喝酒的女人,他要向對方致敬,這實在太優雅了。不過他20日又透過推特表示自己收到一封郵件,對方是熟知女子的人,女子似乎不想過於高調,因此他決定刪除照片。

《每日郵報》指出,倫敦交通局(Transport for London)2008年對所有首都的大眾運輸實施「禁酒令」。英國工黨影子內政大臣艾勃特(Diane Abbott)今年4月被拍到在倫敦地上鐵(London Overground)喝雞尾酒,隨後她致歉。

A photo of me drinking from a can of M&S mojito on the Overground has been circulated. I'm sincerely sorry for drinking on TFL.