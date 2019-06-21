地鐵啜飲粉紅酒！她舉起玻璃杯「夢幻通勤」　優雅姿態被讚爆

▲女子把握每個時刻享受人生。（圖／翻攝自推特）



國際中心／綜合報導

英國男網友洛克（Mark Locke）日前在推特上傳一張引起瘋傳的相片，只見一名戴著太陽眼鏡的女子搭乘倫敦地鐵時，正在啜飲粉紅色的酒類，值得注意的是她竟自備玻璃杯，姿態看起來十分優雅。雖然此舉違反地鐵規定，不過許多網友仍是笑翻，紛紛讚許這名女子根本是英雄。

照片中可見，這名女子綁起頭髮，在充滿人潮的地鐵上淡定喝酒，儘管是繁忙的通勤時間，她左手卻拿著金屬罐，右手居然舉起玻璃高腳杯，宛如像在草地野餐般愜意。旁邊的乘客則似乎沒注意到情況，只是默默看書與打電腦。

洛克捕捉到這個奇異畫面，他寫道，在倫敦地鐵北線用玻璃杯喝酒的女人，他要向對方致敬，這實在太優雅了。不過他20日又透過推特表示自己收到一封郵件，對方是熟知女子的人，女子似乎不想過於高調，因此他決定刪除照片。

《每日郵報》指出，倫敦交通局（Transport for London）2008年對所有首都的大眾運輸實施「禁酒令」。英國工黨影子內政大臣艾勃特（Diane Abbott）今年4月被拍到在倫敦地上鐵（London Overground）喝雞尾酒，隨後她致歉。

A photo of me drinking from a can of M&S mojito on the Overground has been circulated. I'm sincerely sorry for drinking on TFL. — Diane Abbott (@HackneyAbbott) 2019年4月19日

或許此次喝酒的女子並非公眾人物，她並未受到抨擊。許多網友反而留言，「當人們問我10年後想變成怎樣的人，我只想展示這張相片。」還有人開玩笑寫道，女子應該要成為新任首相。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。