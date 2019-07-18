蔡英文反擊「該在崗位上工作」　柯文哲嗆：妳總統都沒做好

▲柯文哲出席內科活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

在2020總統大選「選手」陸續底定後，台北市長柯文哲近來對民進黨的批評可說是毫不留情。面對蔡英文指「任何政治人物都應該在現在崗位上去做自己的工作」，柯文哲再反嗆，「今天如果蔡英文把她總統的工作做好，會有這些事情嗎？會有韓流嗎？所以第一個要回答，你自己總統都沒有做好了。」

另外，柯文哲在接受《新新聞》、《風傳媒》專訪談及世大運時幾度哽咽，他解釋，東亞清運不是被取消了嗎？台灣的國際局勢就是這樣，「如果沒有一些妥協，妳有辦法用中華民國總統的身分上去開幕嗎？大家明講的嘛。」，

「所以是這樣，台灣就是很不幸」，柯文哲說，台灣的位置就是在這裡，歷史的時間、空間就是在這裡，這也不是台灣人要的，所以在這種大環境之下要盡量維護主權、維護我們的權利，「2017年妳蔡英文用中華民國總統身分上台開幕，你以為是怎樣？哼。」

媒體追問，全面跟民進黨開戰，是否是參選2020的起手式？柯文哲說，「我就是這調調，我恢復我本來的樣子就好了」，還稱自己已經豁出去了。

另外，有幕僚分析，林飛帆日前出任民進黨副秘書長的動作，會把時代力量給整合掉？甚至成為下個台聯？柯文哲說，這也是時代力量的危機，時代力量也不是只有一個林飛帆，他們要思考怎麼走下去，整個大戰略的光譜位置。柯透露，這些都有跟林昶佐討論過，他們要去想想看他們的定位方向，每個人都有他們要思考的地方。



