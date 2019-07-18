指韓國瑜只夠當總經理　柯文哲：我都準備不好了何況是他？

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受專訪時，直指將代表國民黨參選2020總統的高雄市長韓國瑜「只夠當總經理」，對此柯文哲引前總統李登輝的例子解釋，強調很多東西都是要準備的，所以我也不認為準備夠充分了，「我都覺得準備不是很好了，更何況是他？」

「其實老實講，其實是我都覺得說我們很多準備也是不夠」，柯文哲表示，台灣的總統為什麼會在民選的位置做不好？因為沒有好好訓練，因為不管從阿扁到馬英九到蔡英文都是。

柯文哲說，以前有一次在跟前總統李登輝聊天，「李登輝還跟我講說，他剛當台北市長時，每天下班都發現蔣經國已經在他家等他，叫他把今天裁決的事情拿出來，一條一條跟他討論，」

「所以有一次李登輝跟我講說，他是蔣經國學校畢業最後的一名學生」，柯文哲表示，很多東西都是要準備的，所以我也不認為準備夠充分了，「我都覺得準備不是很好了，更何況是他？」

另外，國民黨議員王鴻薇批評用市政民調做自己的民調，柯文哲也反嗆，「叫她回去念書」，表示民調從前市長馬英九、郝龍斌時代開始就這樣做，其中有一條是問政黨比例，那個叫做內部控制，「王鴻薇如果不曉得的話，我今天叫研考會主委直接把資料貼在他臉書上，這種蒐集是從郝龍斌甚至馬英九時代就開始，這叫民調內部控制，這社學術題目他不懂就不要亂講話。」



▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）