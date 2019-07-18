翁啟惠：名譽是我第二生命　懲戒案再審遭駁回

▲中央研究院前院長翁啟惠懲戒案，再審仍遭駁回。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠4月初遭公懲會以未據實申報財產、迴避可能發生的利益衝突等理由，記申誡處分。但監察院訴願委員會事後撤銷對翁啟惠未據實申報財產的裁罰處分，翁提出再審，並說「名譽對我來說，就是第二生命。」公懲會18日宣判，駁回他的再審請求，維持原判決，仍處申誡一支。

本案因檢調單位2016年間偵辦生技類股股王「浩鼎生技」公司高層是否涉嫌內線交易，認為翁啟惠先在2011年接受美國的舊識、浩鼎生技董事長張念慈的提議，以浩鼎1500張技術新股，作為交換中研院研究成果的對價；另外翁在2012年中研院長任內，以女兒當人頭收取張念慈行賄的3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，並將中研院醣分子研究成果轉交給浩鼎。檢方因此依照2個《貪污治罪條例》「職務上收受賄賂罪」，起訴翁啟惠。

檢方起訴翁啟惠後，監察院進行調查，並在2017年9月間彈劾翁啟惠，移送公務人員懲戒委員會調查。公懲會審理後認定翁啟惠不實申報、未利益迴避等2違規事實，並在4月3日宣判，決議懲戒翁啟惠申誡。但監察院訴願委員會卻在5月間寄出公文，指稱翁啟惠的不實申報部分經訴願後，委員會決議撤銷對翁啟惠的裁罰。翁啟惠認為公懲會根據已經撤銷的訴願決定，對他做出懲戒，明顯有疑問，因此向公懲會聲請再審，公懲會也在本月初公開審理本案。

翁啟惠當時表示，「名譽對我來說，就是第二生命，我完全無法承受錯誤的懲處所帶來的傷害。雖然申誡處分對一般人來說是最輕微的處分，但這申誡的理由，其實是不存在的，完全背離事實，所以我會力爭到底。」全案於18日宣判，公懲會駁回翁啟惠的再審請求，維持原判決，仍處翁啟惠申誡。

