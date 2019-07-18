漂漂河之狼猥褻2女童辯情節輕微可憐憫寬恕　高院打臉

▲▼台北市漂漂河之狼潘姓男子，二審仍遭判刑3年10月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

水上樂園「漂漂河之狼」潘姓男子，去年8月在台北市某水上樂園的漂漂河遊戲區猥褻2名女童，到案後認罪，一審將他判刑3年10月。案經上訴，高院審理時他辯稱，自己犯罪情節輕微、顯可憐憫寬恕，請求高院依法減刑。高院認為他犯案情狀顯無情堪憫恕之情狀，辯詞不可採，18日駁回上訴，仍判刑3年10月。可上訴。

判決指出，去年8月12日下午6點左右，潘男（19歲）首次在台北市洛德城堡水上樂園漂漂河犯案，他發現在他前方、使用游泳圈戲水的女童落單，竟尾隨女童至陰暗處，在漂漂河橋下山洞，以手摀住女童嘴巴，強行撫摸下體得逞。8月28日下午4點左右，潘男又在同樣位置以相同手法，對另一名落單女童下手猥褻；被害女童向父母告狀，有家長在臉書社團提醒網友注意，此案才曝光。

檢警單位偵辦後，根據監視器畫面鎖定潘男涉嫌重大，潘男在案發後2天主動到案。而台北地檢署檢察官庭訊時質問他的犯案動機，但他始終避談，僅嘴中重複說：「我錯了！」檢方考量他雖已認罪，但2名被害女童仍未滿14歲，依2個「加重強制猥褻罪」提起公訴。一審法院審理後，認定他有罪，合併判刑3年10月。

案經上訴，高等法院二審時潘男雖認罪，但仍爭執精神鑑定報告不足，要求重新鑑定；另外也說，自己犯罪情節輕微、顯可憐憫寬恕，請求高院依法減刑。但高院審理後18日二審宣判，認為原審判決認事用法均無違誤，因此駁回上訴，仍將他判刑3年10月，可上訴。

高院在判決理由中指出，原審的鑑定報告對潘男的身心狀況均已完整鑑定，不須重作。另外潘男主張情堪憫恕的部分，高院認為，潘男係因升學與異性交往遭遇挫折，因此產生壓力，竟在短短2、3個星期間，在兒童頻繁出入的遊戲場所，先後對兩名兒童做出強制猥褻的行為，犯罪情狀顯無情堪憫恕之情形，故不依刑法59條「情堪憫恕」規定減刑。

