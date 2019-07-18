被恐怖組織綁架3年半　日記者返國遭「拒發護照」：禁止出國刑？

▲ 安田純平遭恐怖組織綁架，求援影片震驚全球。（圖／YOUTUBE）

國際中心／綜合報導

日本自由記者安田純平曾在敘利亞遭到恐怖組織綁架長達3年半，去年10月終於獲釋返回日本；他16日突在推特透露，雖已平安返國，卻遭日本外務省拒絕發放護照，等同被終身禁止出國，自身基本人權已遭政府侵犯。

綜合外媒報導，45歲的安田在敘利亞內戰時被俘，歷經3年4個月非人道的拘留，護照也在綁架期間被恐怖組織奪走；今年1月他向外務省申請補發，經過罕見長達半年的審查後，本月12日收到「拒發護照」的通知書，理由是他在土耳其獲釋時被禁止5年內入境，適用《護照法》第13條規定「目的地國家不允許入境的情況」，拒絕發證。

▲安田純平獲釋。（圖／達志影像／美聯社）

安田主張，當時已向外務省提出是為了和家人去印度、歐洲旅遊才辦護照，並非去土耳其，卻還是遭到拒絕補發，「被土耳其禁止入境就不能去世界上的其他任何地方，這是『禁止出國刑』嗎？以這理由不讓去其它國家，是侵犯基本人權的。」

安田不服外務省的決定，正考慮申請行政審查或提出訴訟。對此外務省表示，「我們不能就個案發表評論」，該部會已根據相關法律認真確認護照發放情況，才做出拒絕補發的回應。

▲安田純平指控政府拒發護照是侵犯人權。（圖／翻攝安田純平推特）