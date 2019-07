蘋果iOS 13釋出Beta 4…新功能曝光！可重新排列App　改進3D Touch性能

Smaller menus on iPadOS beta 4. And there’s this new option for rearrange apps. pic.twitter.com/mW9tOSpgN7

科技中心/綜合報導

蘋果公司18日推出iOS 13、iPadOS 13和tvOS 13開發者預覽版的beta 4系統更新,除了beta bug修復和改進之外,也新增了幾個新功能,像是可重新排列App、3D Touch性能改進等,讓許多果粉越來越期待iOS 13正式版的推出。

根據「9To5Mac」整理蘋果iOS 13開發者預覽版Beta 4新功能,更新這版本後,在主畫面長按App時,就會出現新的「重新排列App」選項;在訊息頁面中,可以發現有著重新設計的訊息圖示;分享頁面也有半透明的背景按鈕。

此外,照片中的標籤也會顯示有多少相似的照片,隱藏在精選標籤中;而在3D Touch上也有性能改進,包括可以設定觸控持續時間;而在tvOS 13 beta 4上也新增了「自動播放功能」。

@9to5mac You can now modify the touch duration for Haptic Touch; Also, the section, within Accessibility Settings, “3D & Haptic Touch” has been renamed from “3D Touch”. pic.twitter.com/LaVk5xqReF