蘋果iOS 13釋出Beta 4…新功能曝光！可重新排列App　改進3D Touch性能

Smaller menus on iPadOS beta 4. And there’s this new option for rearrange apps. pic.twitter.com/mW9tOSpgN7 — Filipe Espósito (@filipekids) 2019年7月17日

科技中心／綜合報導

蘋果公司18日推出iOS 13、iPadOS 13和tvOS 13開發者預覽版的beta 4系統更新，除了beta bug修復和改進之外，也新增了幾個新功能，像是可重新排列App、3D Touch性能改進等，讓許多果粉越來越期待iOS 13正式版的推出。

根據「9To5Mac」整理蘋果iOS 13開發者預覽版Beta 4新功能，更新這版本後，在主畫面長按App時，就會出現新的「重新排列App」選項；在訊息頁面中，可以發現有著重新設計的訊息圖示；分享頁面也有半透明的背景按鈕。

此外，照片中的標籤也會顯示有多少相似的照片，隱藏在精選標籤中；而在3D Touch上也有性能改進，包括可以設定觸控持續時間；而在tvOS 13 beta 4上也新增了「自動播放功能」。