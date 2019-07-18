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高空表演「脖子勾吊環」　女特技失手觀眾面前直墜11公尺！

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高空表演「脖子勾吊環」　女特技失手觀眾面前直墜11公尺！ （圖／翻攝自Facebook／Circus Rio）

▲女特技表演空中吊環時不慎失手。（圖／翻攝自Facebook／Circus Rio

國際中心／綜合報導

澳洲阿得雷德市(Adelaide)近來發生一起馬戲團特技表演意外，一名女特技在高空表演高難度特技時，突然失手整個人慘從11公尺高處直墜地面，當時目睹意外的觀眾都受到驚嚇又很困惑，因為他們無法判斷這是表演的一部分，還是真的發生意外，所幸女特技送醫後沒有性命危險。

在里歐馬戲團(Circus Rio)工作的28歲女特技員蘇札(Gabby Souza)，16日晚間5時左右在阿得雷德市進行表演時，她只用脖子勾住懸掛在空中的吊環，結果一個不小心便墜地撞向木製舞台，現場發出了巨大撞擊聲，嚇得許多民眾發出驚呼，還有孩童當場大哭。

蘇札在警方幫忙護送下緊急送醫，掃描顯示她手腕骨折、肘部脫臼，但傷勢沒有危及性命。目擊者表示，「她在的那個位置真的很高、很可怕，看到那個可憐的女人墜地並發出巨響，對我們心靈留下了陰影，晚上想到都無法入睡。」

馬戲團負責人表示，發生意外的吊環表演擁有悠久的歷史，他們從事該表演已經至少100多次，此次的事件只是剛好發生的意外，馬戲團將會繼續進行剩下的演出。警方目前已對案件進行調查，而蘇札接受手術後目前康復情況良好，還恢復了以往了笑容，醫生預估她幾周內就可以重返舞台。

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關鍵字：空中特技,空中吊環,馬戲團,Gabby Souza,澳洲,Adelaide,紐澳要聞,Circus Rio

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