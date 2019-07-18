華聞快遞／北京「服務消費」上半年年增率增10.4%

▲人民智庫《新時代縣域高品質發展的沁源探索》智庫報告發佈會17日在山西沁源舉行。（圖／翻攝自《中新社》）

《北京》：居民「錢袋子」鼓得快 服務消費強勢吸金

隨著居民收入的不斷提高，北京市居民消費能力水漲船高。服務性消費成為北京市場消費的主導，17日公佈的資料顯示，今年上半年年增率增長10.4%，對總消費增長貢獻率超過7成。（中新社）

《山西》：山西資源型城市求變 邀智庫專家為轉型把脈

人民智庫《新時代縣域高品質發展的沁源探索》智庫報告發佈會17日在山西沁源舉行，為資源型城市轉型、縣域高品質發展提供了經驗借鑒。（解放日報）

《廣東》：廣州高新區鋪就服務企業高速路

廣州高新區、廣州開發區、黃埔區以企業需求為導向推進改革、開放、創新，營造透明、公正、有序、高效、穩定的法制化營商環境，加快探索國家級高新區、開發區和特大城市市轄區營商環境改革新路子。（經濟日報）

《廣東》：1000多款創新食品亮相首屆中國創新食品大會

首屆中國創新食品大會暨粵港澳大灣區食品創新品牌博覽會17日在廣東東莞開幕。本次展會吸引了香港食品業總會、澳門展貿協會、中際烘焙協會、廣州食品行業協會等20多家食品行業協會組團參展。300多家參展企業攜1000多款創新食品產品集中亮相，展現粵港澳食品產業創新發展成果。（中新社）

▲知名蔬菜銷售商走進寧夏。（圖／翻攝自《中新社》）

《北京》：2019年預計有60個5G商用網路 電信設備巨頭各有斬獲

由大陸5G推進組主辦的IMT-2020峰會17日在北京召開。華為、愛立信、諾基亞、中興通訊等電信設備商披露了各自在5G商用初期所斬獲的商用合同。（中新網）

《廣東》：「全國首票」二手車出口在南沙自貿片區通關

伴隨著海關放行指令下達，9輛總貨值110萬元人民幣的二手車17日在廣州南沙港吊裝上船，駛向目的地柬埔寨，標誌著「全國首票」二手車出口正式在廣東南沙起航。（中新網）

《寧夏》：知名蔬菜銷售商走進寧夏 簽下超10億人民幣大單

來自北京、上海、香港、福建、重慶等地的120多名知名蔬菜銷售商、重點批發市場、大型連鎖超商及新零售企業16日至18日走進寧夏展開產銷對接，力求在合作中互利共贏。（中新網）

《浙江》：杭州城市大腦上線智慧能源板塊 發揮能源資料價值

杭州城市大腦•智慧能源板塊17日正式上線，實現城市能源體系一站式監控，宣導企業智慧用能、節約用能，管理家庭用能安全等功能。（中新社）

▼全國首票二手車出口在南沙自貿片區通關。（圖／翻攝自《中新社》）