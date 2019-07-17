拒絕華盛頓壓力！菲律賓引進華為監視系統　80%資金來自中方貸款

▲菲律賓「環球電信（Globe Telecom）」6月20日正式啟動5G商用網路服務。（圖／翻攝自官方臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

在華為提供核心設備下，菲律賓6月底正式啟用東南亞首個5G商用網路，7月則受中國電信支持，一家新的電信運營商將開始鋪設網路，而該網路由大陸設計和建設。此外，菲律賓也將引進華為的監視系統，以協助當地警方通過人臉識別技術打擊犯罪。

據菲律賓官方通訊社此前消息，中菲雙方去年11月簽署名為「安全菲律賓（Safe Philippines）」的項目協議，總值200億披索。按照協議內容，華為將為馬尼拉和總統杜特蒂的家鄉達沃提供1.2萬套監視器，旨在協助當地警方通過人臉識別技術打擊犯罪。

▲杜特蒂2016年上任後的首要任務之一，便是改善菲律賓的電信服務。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》報導稱，項目資金中80%來自中方的貸款，約合21.6億元人民幣。儘管該項目曾在菲律賓國會遇阻，但杜特爾特行使否決權，堅決予以支持。現在，華為的監控系統即將進駐該國。

近幾個月來，美國一直聲稱華為影響「國家安全」，拉攏別國封殺，美方官員甚至威脅馬尼拉，如果菲律賓採用華為的技術，美國可能會削減與該國的資訊共用。但菲律賓等國拒絕了來自華盛頓的壓力，讓中企扎根於具有戰略意義的重要基礎設施。

《華爾街日報》15日發文稱，當中美科技競爭在全球開展之際，菲律賓不再持分裂的意見，而是選擇將自己電信的未來與中國捆綁在一起，上述一系列動作，對美國來說是一記重擊，「中國公司在菲律賓電信網路佔主導地位，使得這個東南亞國家進一步遠離美國，兩國本已緊張的關係正經受考驗。」

▼在菲律賓官員和商界領袖看來，美國之所以把中企當做目標，是因為擔心中國動搖其霸權。（圖／翻攝自新華社）