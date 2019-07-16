蘋果5G手機2020年問世　毫米波天線專利透端倪

▲外界初步預測，蘋果將會於2020年推出5G智慧型手機。（圖／記者林世文攝）

科技中心／綜合報導

5G網路逐步在全球各地開始商用，包括三星、華為等智慧型手機大場也計畫在今年下半年陸續推出5G手機。外界初步預測，蘋果將會於2020年推出5G智慧型手機，而蘋果近期申請相關專利也透露端倪。

據科技網站Patently Apple報導，美國專利及商標局（USPOT）上周四（11）公布了一項專利申請，內容為對5G網路連線來說相當重要的毫米波技術（Millimeter Wave technology）雷達天線技術。

毫米波通訊有時被稱為極高頻（extremely high frequency，EHF）通訊，頻率約為10-400 GHz，避免訊號傳輸過程出現衰退，需要一個或多個天線支援傳輸。蘋果公開了一系列可用於定位毫米波通訊的電子設備透視圖，並標示出了天線陣列的位置圖，而智慧型手機必須安插多個毫米波天線才能實現5G聯網。

依據蘋果專利申請圖片，Apple iDevices相關智慧裝置需有對應的機殼設計，若試圖將毫米波天線從電子設備進行更換時，電子設備中的外殼結構和其他組件會對天線性能產生不利影響。金屬機殼需有專屬開口，比如音訊端開口、連接器開口等，讓訊號傳輸時，避免影響天線運作。

此專利申請編號為20190214708，提交時間為2019年第1季。目前尚不確定蘋果應用5G網路微米波技術iPhone的上市時間，不過可以肯定的是，蘋果5G手機將採用高通晶片。

▼蘋果毫米波技術專利。（圖／取自Patently Apple）