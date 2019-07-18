呂秋遠良心建議韓國瑜「不該這麼玩」　若當總統「我真不敢想像」

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定代表國民黨角逐2020總統大選，不過「帶職參選」的正當性屢受質疑。對此，律師呂秋遠在臉書表示，政治不該這麼玩的，韓國瑜趁勢而起棄高雄市民參選總統，如果他不小心又當選，「我真的不敢想。」

呂秋遠說，韓國瑜擔任高雄市長，只有半年多，而且這段期間的爭議頗多，為了初選，事假已經請完，即將要動年假或特休的腦筋；事實上，他從當選以後，就忙著國民黨的總統初選，而不是高雄市的市政。

呂秋遠表示，高雄市民給他舞台，要他好好發揮，撇開那些隨便說說的「摩天輪」、「迪士尼」、「寶可夢」，他要給民眾什麼政績？他要除陳菊的弊、要興高雄的利，表現在哪裡？這不是應該要做一任以上才有辦法浮現嗎？過去沒有行政管理經驗、現在沒有任何施政表現，然後你跟我談未來？台灣不好、高雄不會好，以後會不會是中國不好、台灣不會好？

呂秋遠認為，國民黨如果推出郭台銘競選總統，韓國瑜固守高雄市，而且全力輔選，對於民進黨而言應該會是恐怖的惡夢，因為郭台銘會用各種方式證明，他過去的鴻海會成功，現在的台灣交給他，也會全體股東發大財，加上韓國瑜的死忠支持者，將會讓郭台銘真正如虎添翼。

「然而，韓國瑜太急」，呂秋遠說「因為他知道，政治是瞬息萬變的，二年前，誰看得起韓國瑜？」如果等到2024年，一旦韓流退潮，他原本這些「討厭民進黨」、「窮人會翻身」、「全民發大財」的支持者，恐怕就會看到誰沒穿褲子。因此，這時候不取大位，不僅高雄市長難做，郭台銘當選，他不會有機會，民進黨連任，他更不會有可能。所以，他現在寧願放棄高雄市民，也要進取全台灣，因為這就是趁勢而起，機會不再。

呂秋遠認為，政治真的不該這麼「玩」的，在韓國瑜眼裡，高雄市長就是一個跳板，在他當選前，他沒有想過要落跑，因為根本當時大家看衰他，只要有上，就已經感恩莫名。但是上了以後，卻把這個職位棄之如敝屣。他對高雄市政原本就不熟悉，未來這半年，又沈迷於總統選舉，對他而言，是一場絕對不會輸的豪賭，但是對於民眾而言，剛選上就要離開，這又是代表什麼？

呂秋遠強調，許多人並不是怕他出來選，反正他確定代表國民黨，韓家軍也不可能同意國民黨換將，民進黨也就是接招而已，誰贏誰輸也還不知道；而未來這半年，大家都成了人質，「我們會持續看到台灣內部的非理性衝突持續擴大而如果他『不小心』又當選，嗯，我真的不敢想。」