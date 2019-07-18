丹娜絲來襲…陳其邁親赴高雄關心農民　網友：比韓國瑜還像市長

▲陳其邁颱風前夕到高雄關心農民。（圖／翻攝自陳其邁臉書，下同）



政治中心／綜合報導

為防範颱風丹娜絲來襲，行政院副院長陳其邁17日親自到高雄關心農民，了解農作物的災損情形，也提出4項農業政策保障農民權益，暖心舉動讓網友蓋500樓留言，「高雄等著您回來」、「支持您，您才像真的高雄市長」、「回來救救高雄」。

颱風丹娜絲來襲前夕，陳其邁憂心地於臉書表示，「最近高雄常常下大雨，再加上丹娜絲颱風來襲，很擔心農民是否已做好準備？」，因此，他17日代表行政院長蘇貞昌、立委邱議瑩以及農委會同仁，至高雄美濃、旗山關心農民，了解香蕉、木瓜等作物的災損情形。

除了提醒農民注意防颱，陳其邁還提出4項農業政策，第一，已正式核定高雄市全區都是香瓜、西瓜的現金救助、低利貸款專區；第二，加速查核木瓜災損情形，特別是特有的延遲性災害部分，並在第一時間提供救助；第三，香蕉收入保險試辦，讓蕉農生活更有保障；第四，擴大農民職業災害保險納保，讓實際從事農業工作者都能獲得保障。

陳其邁強調，「台灣農產值得驕傲」，台灣這塊土地的好，農民朋友最知道，讓大家有穩定、安心的生活，好好照顧農民朋友們，行政院每一天都會很努力，並感謝世代傳承開創台灣蕉新局。

對於陳其邁親赴高雄關心農民的舉動，網友留言「高雄等著您回來」、「果然比韓市長還像市長」、「支持您，您才像真的高雄市長」、「回來救救高雄」、「高雄市長該回來上班了喔～」、「邁邁加油～高雄不能沒有你喔～」。