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修道女「騎車突襲左迴轉」擊落男大生！飛官夢被撞碎　法官判決出爐

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▲天氣、強烈大陸冷氣團、寒流、機車族▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲一位男大生騎機車被違規女騎士撞上受傷。示意圖非本文當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

新竹一位大學應屆畢業生考取國軍飛行常備軍官班，沒想到卻在有天騎機車時被違規左轉的女騎士撞倒，導致被迫延畢，考上的飛官班也去不成。新竹地院判決女騎士要賠償46萬元。

根據判決書指出，2018年5月4日晚間，在道場修行、幾乎沒收入的陳姓女騎士，騎車時突然左迴轉，導致騎在後方的羅姓男大生被撞，男大生倒地受傷骨折。肇事責任鑑定出爐，認為陳女迴轉未充分注意車道上行進中車輛並讓其先行，為肇事原因，應負擔全部肇事責任。

由於男大生是應屆畢業生，還剛通過國軍飛行常備軍官班考試，卻因車禍導致要延畢一年，未來當飛官的夢想也因此幻滅，「我從小就一直想要駕駛戰鬥機於天空守衛國家」，如今無法成真精神痛苦難以言喻，遂向陳女求償精神慰撫金110萬元，加上醫療費用等合計請求賠償損害131萬元。

對此法官認為，陳女違規導致男大生受傷，不僅必須延畢，還讓男大生多年努力考飛官的成果付諸一炬，儘管陳女辯說「傷勢對於其飛行夢想影響不大」，但男大生身體確實殘留咳嗽時偶有胸痛、右手掌較無力或麻痺感等後遺症，受有相當程度之精神痛苦，判陳女需賠精神慰撫金25萬元，合計共判賠46萬元。

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