輕颱丹娜絲颱風到來　嘉市清淤抽水機放沙包嚴陣以待

▲▼ 嘉義市長黃敏惠主持市政會議，聽取防颱簡報及整備作為。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



氣象局已發布輕颱丹娜絲颱風警報，嘉義市長黃敏惠17日擴大市務會議中，首先感謝市府同仁全員行動、積極完成各項颱風整備工作，她說，颱風災害不可輕忽，一定要密切注意、隨時啟動各項防救災措施。同時也呼籲市民朋友，注意颱風動態、配合移除洩水孔遮蔽物、檢視加固門窗與招牌植栽。

▲▼ 輕颱丹娜絲颱風動態。（圖／嘉義市政府提供）



市府表示，為守護市民安全，市府設立「嘉義市政府災害防救緊急應變群組」，隨時監控颱風動態並完成各項準備動作，同時工務處也於今日上午8時成立水災災害應變小組，也請市民朋友把握時間，做好防颱準備。



嘉市府防颱整備如下：



1、 防汛沙包索取：巿民朋友若有需求可向里辦公處告知沙包需求數量，市府將請施工廠商前往分送本巿各聯合里辦公處，或可自行至忠孝路牛稠溪橋旁右側之「後湖抽水站」向管理人員(林博川先生、連絡電話：0933-356-878)登記後領取，載運過程請多加留意自身安全；防汛沙包可重複使用，若已無使用需求，可自行保管或送回原發放單位，或配合當地清潔隊時間及地點回收，切勿隨意丟棄，以免阻礙水流影響通洪及受罰。



2、 居家排水疏通：住家前洩(排)水孔請勿覆蓋、阻塞，避免雨水無法即時宣洩造成積水，另外道路側溝及大排，若有阻塞排水不良等現象，請通知當地里長、環保局或工務處，以利派工前往清疏(淤)。另外，環保局每年都會進行3次全市溝渠清理工作，6月之前已完成全市84里第一次的清溝作業，現正進行第二次全市清溝。颱風來臨前將針對市民通報、易淤積之處加強清理，也將針對路樹進行防災性修剪。環保局提醒民眾，把握今天迅速清潔住家四周的排水溝，移除覆蓋洩水孔，若發現道路排水溝有阻塞情事，請撥打環保局(05)-2251775申請清淤。



3、 防汛災情查詢：請下載愛嘉義APP即時掌握颱風、雨量水位等各項訊息，或「嘉義市水情」觀看即時水情影像資料。愛嘉義APP下載網址 https://www.chiayi.gov.tw/2015web/12_app/content.aspx?id=1223、嘉義市水情APP下載網址https://www.chiayi.gov.tw/2015web/12_app/content.aspx?id=1190



4、 注意各地下道入口LED警示訊息：本市重要地下道路口均裝設「LED警示燈」，隨時提醒地下道通行及地下道水位變化狀態，敬請各位市民朋友通行前多加留意。



5、 移動式抽水機佈設：7月17日中午12:00完成佈設，佈設地點為興村里甜根仔草堂 1 台、北回歸線 1台、後庄排水1台、後庄直排1台、番仔溝橋2台、嘉義交流道1台、紅瓦里2台及莊敬橋旁2台合計11台，另有1台待命支援。