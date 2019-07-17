韓國瑜怕神農路又變「神農河」　清淤近2500噸力拚不淹水！

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

颱風丹娜絲逼近，韓市府如臨大敵，韓國瑜17日下午新增行程，視察神農路清淤工程，就怕神農路再成為「神農河」，市府水利局除了全力清淤，也在下水道內進行分流作業，利用沙包阻擋水路，避免水流集中往清疏方向流過去，造成積水狀況。



▲高雄市長韓國瑜視察神農路清淤狀況。（圖／記者洪正達攝）

▲山貓和怪手正執行清淤作業。（圖／記者洪靖宜攝）

「逢雨必淹」的鳥松區神農路段，市府就花了400萬清淤，也發現約2.5公尺高的下水道裡，堆了1.8公尺的淤泥，「淹水真相」讓網友看了直喊「怵目驚心」，雖然水利局積極清淤，但上回大雨不斷，也讓神農路再度變神農河，這次面對颱風來臨，韓國瑜先前往視察清淤狀況，根據水利局資料，神農路污泥預估為3400噸，截止今天為止，已清淤近2500噸。

▲高市水利局長李戎威和高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

高市水利局長李戎威表示，如果不是極端氣候和雨量太大，是有信心不會淹水，目前策略就是第一先清淤，第二發現排水孔有很大問題，原先的箱涵是4米寬，2.4米高，但是出水口卻是只有兩個80公分的孔，排水量是不夠的，因此先在上游堆置太空包及沙包，希望能分流至少大約1/3的水量，提早引導由另一排水路至曹公新圳內。另外還增加抽水機，一旦如果水還是太大的話，會用抽水機幫助排水。

韓國瑜表示，「3千多噸汙泥數量太大了，目前水利局用上游、中游、下游三箭齊發，上游的水開始分流，中間就是把這個溝渠挖清，挖了兩個多月，投入16名人力，用山貓去挖，再用怪手把黑泥巴，倒到卡車上運走，預計要到8月底才能全部清除完畢。既然已經找到淹水的原因，我相信未來做起來準確度會提高，治水的效果會比較好。」

▲高市水利局先以沙包分流。（圖／高市水利局提供）

至於韓國瑜下令的零損害，他說「當然是生命財產、公共設施都能夠不要受到傷害，也要求市政府團隊都要提高警覺，大家全力以赴」。