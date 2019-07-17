花蓮犬貓「3合1計畫」開跑　名額有限飼主請把握

▲▼花蓮縣幸福犬貓寵物登記、犬貓絕育、預防狂犬病三合一計畫開跑，名額有限花蓮鄉親請把握。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣幸福犬貓寵物登記、犬貓絕育、預防狂犬病三合一計畫開跑囉！去年共計有1,687隻犬貓絕育，廣受鄉親熱烈迴響與好評，今年再度舉辦免費下鄉巡迴犬貓絕育活動，即日起至108年11月30日止，名額有限，符合條件之飼主請把握機會，儘速洽詢縣內合作動物醫院預約或當地鄉鎮公所洽詢申請，以免向隅。

飼主申請條件為須設籍於花蓮縣且年滿20歲，申請人須與犬、貓登記之飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與本活動將一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗。

花蓮縣動植物防疫所表示，將家犬、貓絕育為飼主應盡的責任，除非動物有特殊狀況，飼主須依動物保護法第22條規定向防疫所申報免絕育，一般家犬貓均應完成絕育，違者可處新台幣5至25萬元的罰鍰，請民眾盡速為家中犬貓完成絕育，以免受罰。

未絕育之犬貓在發情時易逃脫走失甚至吸引其他犬貓聚集，往往替飼主帶來不少問題，例如意外懷孕、貓發情惱人的叫聲及公狗爭鬥受傷等；因此犬貓完成絕育可防止不慎繁殖後代的擔憂與發情期間所製造的困擾，除此之外也可預防生殖系統疾病，公犬貓可預防前列腺炎、睪丸腫瘤、圍肛腺瘤及疝氣等疾病；而母犬貓可預防子宮蓄膿症或乳腺腫瘤等疾病，請大家務必把握機會，讓家中犬貓幸福升級2.0。

民眾如有任何疑問歡迎電洽花蓮縣動植物防疫所，電話03-8227431或縣內合作動物醫院。

合作動物醫院名冊

機構名稱 住址 電話

和平動物診所 花蓮縣玉里鎮和平路60號 03-8980378

中山犬貓專科診所 花蓮縣吉安鄉建昌路176號 03-8570658

永安動物醫院 花蓮縣吉安鄉吉安路一段81號 03-8563566