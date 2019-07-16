豬糞尿變肥料！施灌農地年省4千萬　作物產量增、不易受蟲害

▲畜牧糞尿沼液沼渣當農地肥分使用稻子易結穗、產量增。（圖／農糧署東區分署提供）

記者許展溢／台北報導

豬糞尿長期嚴重汙染河川，為改善水質並促進畜牧業循環經濟，環保署今（16日）召開記者會宣布推動畜牧糞尿沼液沼渣當農地肥分使用成效。環署水質保護處處長吳盛忠表示，目前回收氮肥利用量每年可節省約4559萬元，且利用管灌、溝灌，也能節省施肥人工費用，作物如稻子也易結穗、產量增等正面效果。

吳盛忠指出，從105年起截至今年6月15日，全國已有716家畜牧場採取畜牧糞尿資源化利用，包括558場取得沼液沼渣作為農地肥分使用等個案再利用。施灌農地面積達2111公頃，施灌水量每年達397萬公噸，每年施灌氮量約858公噸，相當於台肥黑旺特5號肥料13萬4106包。

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▲吳盛忠（左）直接拿起使用沼液沼渣施灌的紫色蘆筍吃下肚。（圖／記者許展溢攝）

水質保護處科長林宏達說，傳統以放流水標準來管制來看必須花費很多成本，如電費、肥料費等。但若採用「厭氧消化」處理，能改善空氣、減少化學肥料使用外，同時河川汙染也可大幅降低。預計今年底前完成650場肥分利用。

吳盛忠強調，豬糞尿沒處理直接排到河川影響環境，水質很差，如不從源頭解決根本無法改善還要花很多錢，還會變成重大汙染，若將糞尿資源化對使用沼液沼渣施灌農地的農民來說，目前回收氮肥利用量每年節省肥料錢約4559萬元，且利用管灌及溝灌，也節省施肥人工費用。

吳盛忠表示，施灌作物成效部分也能獲正向回饋，如稻子易結穗，產量增加；檸檬不易受蟲害，較為青綠；香蕉枝幹較為強壯，葉子青翠；玉米較為清甜；花生產量增加等。今天記者會上吳盛忠更直接拿起使用沼液沼渣施灌的紫色蘆筍吃下笑說「絕對沒問題。」

▲環保署表示，使用沼液沼渣施灌讓蔬果不易受蟲害，較為青綠等成效。（圖／記者許展溢攝）

農民王銘儀說，通常處理豬糞尿有很大問題，如天氣、水質不好等，但使用沼液沼渣施灌，其實不會造成農作物根部敗壞，不少農民一開始不敢嘗試，但試用發現效果原來不錯，以稻子舉例不僅產量增，還比原本用化肥來的更健康、成長速度快，且1分地要用1包40公斤化肥，2甲地就能省下20幾包。

環保署這次除完成建置網路農牧媒合平台，提供畜牧業者與農民e化平台登錄沼液沼渣產量與施灌農地資料，供業者主動聯繫配對或由地方政府協助接洽外，也持續辦理農民團體媒合說明會或於農會推廣課程說明，以協助農牧媒合，擴充施灌農地。