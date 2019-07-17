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因賄選判3年2月　宜蘭縣議員林騰煌再被判當選無效

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▲國民黨宜蘭縣議員林騰煌賄選被判3年2月，17日再被判當選無效。（圖／游芳男攝）

▲國民黨宜蘭縣議員林騰煌賄選被判3年2月，17日再被判當選無效。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

因賄選判3年2月的宜蘭縣議員林騰煌，宜蘭地方法院合議庭，於17日就其同選區的對手民進黨邱嘉進所提當選無效訴訟案，宣判林騰煌當選無效。

宜蘭地方法院表示，判決林騰煌當選無效理由是，因林騰煌有賄選行為，且相關受賄的林姓選民與其家屬及張姓選民等人，於警局詢問、檢察官偵查時及法院刑事審理時的供述，相關證人所述相符，並無矛盾或不合理之處，而且相關證人與林騰煌並無任何怨隙，證人應無刻意攀誣之理，從而認定林騰煌有賄選事實，判決當選無效。

自己買票被抓的國民黨宜蘭縣議員林騰煌賄選案，宜蘭地方法院3日下午審結，林騰煌被判3年2月有期徒刑、褫奪公權3年，全案可上訴。。

宜蘭蘇澳前鎮長、國民黨籍宜蘭縣議員林騰煌，2018年11月初縣議員選舉時, 林騰煌透過蘇姓女樁腳以每票1千元向選民買票，檢警將蘇女拘提到案聲押獲准。

蘇女雖未咬出是幫林騰煌買票，但林騰煌還被檢舉，親自以每票1千元向林姓鎮民一家5口買票；2018年11月21日，檢方偵結後，向法院聲押禁見獲准，林林騰煌成為當時宜蘭5合1選舉唯一被收押縣議員候選人。

後來，林騰煌委任律師提抗告，法院合議庭法官認為，全案檢方已鞏固證據，裁定有串證之虞的羈押原因已不存在，撤銷林騰煌羈押。林騰煌也宣誓就職縣議員。

林騰煌是國民黨蘇澳政壇老將，曾任3屆鎮民代表、1屆副主席，兩任蘇澳鎮長，他蘇澳鎮長屆滿投入上次縣議員選舉中，拿下4千142票，但以156票之差，成了落選頭。

林騰煌在2018年縣議員選舉捲土重來，是國民黨蘇澳鎮唯一提名的縣議員候選人。

▲國民黨宜蘭縣議員林騰煌賄選被判3年2月，17日再被宜蘭地方法院判決當選無效。（圖／游芳男翻攝）

▲▼國民黨宜蘭縣議員林騰煌賄選被判3年2月，17日再被宜蘭地方法院判決當選無效。（圖／游芳男翻攝，下同

▲國民黨宜蘭縣議員林騰煌賄選被判3年2月，17日再被宜蘭地方法院判決當選無效。（圖／游芳男翻攝）

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關鍵字：宜蘭,縣議員,林騰煌,賄選,當選無效

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