村却酒店10道極致懷石料理　搭配冠軍級5餐酒+蘭陽平原夜景

▲超值1千400元！可享村却酒店10道極致懷石料理，及冠軍級5餐酒與蘭陽平原夜景。（圖／村却國際泉酒店提供）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東最高地標村却國際溫泉酒店，為慶賀23F東西匯景觀餐廳行政主廚李佳和，在泰谷曼谷一舉拿下「2019WACS全球廚師挑戰賽」亞洲區半決賽冠軍，推出超值1千400元套餐！要讓遊客享受李佳和10道極致夏季懷石料理，搭配台灣首屆最佳法國侍酒師大賽冠軍曾孟翊的冠軍級5餐酒，嚐美食同時，還能欣賞蘭陽平原夜景。

▲村却「香煎蒜香牛肉佐波菜酥」為李佳和奪冠的其中一道料理。（圖／村却國際泉酒店提供）

而好康的是，即日起至12/31，搭配村却一泊二食住房專案，兩人同行NT$8千200起，致贈自助式早餐及晚餐，晚餐若更換冠軍懷石料理，每人只需加價$200+10%，用餐還能一覽蘭陽平原夜景，絕對是度假搭配美食首選。

▲村却國際溫泉酒店為羅東最高地標。（圖／村却國際泉酒店提供）

村却國際溫泉酒店表示，酒店23F東西匯景觀餐廳行政主廚李佳和，拿下「2019WACS全球廚師挑戰賽」亞洲區半決賽冠軍，是台灣史上第2人拿下此殊榮。李佳和也將於2020年7月28至31日代表亞洲，前往俄羅斯聖彼得堡進參加全球廚師大賽（GLOBAL PASTRY CHEFS CHALLENGE）總決賽。

▲村却23F東西匯景觀餐廳行政主廚李佳和。（圖／村却國際泉酒店提供）

為慶賀李佳和冠軍榮耀，酒店舉辦了「冠軍vs.冠軍的對話」活動，李佳和再現比賽中獲得冠軍的其一料理「香煎蒜香牛肉佐波菜酥」，牛肉以各式香料、黑蒜頭先做醃漬後更加軟嫩，波菜以油炸方式炸得酥脆，波菜酥油脂與牛肉油脂更加緊密結合，口感層次更加豐富。

▲村却李佳和主廚（左3）&曾孟翊侍酒師（右3）以懷石料理及葡萄酒展開世界級水準的餐酒會。（圖／村却國際泉酒店提供）

同時也邀請台灣首屆最佳法國侍酒師大賽冠軍曾孟翊，來為李佳和主廚自創的10道夏季懷石料理進行一場，東西合併、精彩絕倫的世界冠軍級餐酒搭配，突破一般認為日式料理只適合搭配清酒的刻板印象。曾孟翊精選1款氣泡酒、3款白葡萄酒及1款紅葡萄酒，透過美酒的襯托，更顯懷石料理的鮮美滋味。

村却自7月1日起推出的懷石料理每套NT1千280+10%，從前付(前菜）的「石斑蛤蜊」就令人驚豔，最上方以蛤蜊高湯打出細緻泡沫，以酥炸石斑魚襯底，石斑魚底下還墊著台灣地瓜葉及玉子（蒸蛋），玉子蒸則以鮮奶烹調，淡淡的奶香味與海鮮鮮味意外協調，締造了口味的層次。

「鮮蝦墨魚真丈」也十分美味，將整隻蝦子與墨魚汁打成魚漿，口感結實有彈性，底下的蘿蔔先用生米烹煮後，吸收米漿再用柴魚高湯燉煮，酌以蔥白絲、日本茗荷（生薑）提味。

「刺身（生魚片） 」則選用宜蘭蘇澳漁港直送的漁獲，夏季以鰹魚、黃鰭鮪、鬼頭刀為主要食材，再針對漁獲狀況做菜色的調整。

▲村却上選綜和刺身為蘇澳漁港直送的新鮮漁獲。（圖／村却國際泉酒店提供）

最後的甘物（甜點），以日本夢幻甜點「水信玄餅」做了完美的結尾，搭配天然的綠豆粉及純香的黑糖，口感十分輕爽，主廚巧手灑上金箔，如同在村却能看到繁星點點的美麗蘭陽夜景，精緻得讓人捨不得下口。

▲村却日本夢幻級甜點水信玄餅。（圖／村却國際泉酒店提供）

10道極致夏季懷石料理所搭配的酒款分別是來自世界最大的有機酒廠─智利的艾米亞娜酒廠Emiliana的返璞歸真氣泡酒（Organic Sparkling）以及奧多比維歐尼耶白葡萄酒（Adobe Viognier）；來自澳洲百年釀酒世家─格萊佐-迪索酒莊Glaetzer-Dixon的超越麗絲玲白葡萄酒（Überblanc Riesling）。

此外還有年產量稀少的法國高登酒莊皮耶白葡萄酒（Domaine SylvaineGaudron Les Pierres Rousses） 。

最後更以曾出現於人氣漫畫「神之雫」的沛果酒莊CHATEAU PEGAU，旗下酒款之一的隆河丘村莊級紅葡萄酒（Côtes du Rhône Red Cuvée SETIER）與冠軍料理「香煎蒜香牛肉佐波菜酥」做了完美的結合，呈現給賓客冠軍級的餐酒搭配。

李佳和主廚的夏季懷石料理，每人$1280元起。從先付、前菜、吸物到最後的甘物，一共10道極致料理。不只料理美味，連擺盤也十分講究，品嚐過程中更是一場五感的美學饗宴。

即日起至12/31，搭配村却一泊二食住房專案，兩人同行NT$8,200起，致贈自助式早餐及晚餐，晚餐若更換冠軍懷石料理，每人只需加價$200+10%，用餐還能一覽蘭陽平原夜景，絕對是度假搭配美食首選。

▲村却23F東匯餐廳可欣賞蘭陽平原絕美景色。（圖／村却國際泉酒店提供）

村却國際溫泉酒店指出，世界廚師協會WACS已有91年歷史，吸引超過100個國家、1000萬個廚師加入，是世界最大的全球性廚師協會聯盟，每2年舉辦1次年會暨全球廚師大賽（GLOBAL PASTRY CHEFS CHALLENGE）。只有從烹飪世界盃和全球廚師挑戰賽區域半決賽中選拔出的選手，才有機會在全球廚師挑戰賽決賽中嶄露頭角。

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