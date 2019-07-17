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國民黨擬徵召張顯耀挑戰蔡其昌　台中8選區還有2人24日確定

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▲國民黨徵召張顯耀挑戰蔡其昌。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲國民黨將徵召張顯耀空降台中參選立委。（圖／張顯耀臉書）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨剛忙完總統人選初選作業，緊接著是立委人選，台中市黨部主委顏文正17日表示，黨中央考慮徵召張顯耀參選第一選區，挑戰立委蔡其昌，台中市有8個選區，目前還有第3、第7兩選區人選未確定，顏說，原則上3選區人選24日會全部底定。

▲國民黨徵召張顯耀挑戰蔡其昌。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲蔡其昌表示，最大對手是自己。（圖／民進黨台中市黨提供）

台中市有8個立委選區，國民黨目前已提名人選是第2選區顏寬恒（沙鹿、龍井、大肚、烏日和霧峰），第4選區黃馨慧（西屯、南屯），第5選區沈智慧（北屯、北區），第6選區李中（東區、南區、中區、西區），第8選區江啟臣（豐原、石岡、東勢、新社、和平）。

顏文正表示，中央黨部原本要徵召前立委張顯耀空降參選第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），挑戰民進黨籍蔡其昌，但後來中常會因故沒有討論這議題，延至下周三再對外宣布。

張顯耀上午接到記者電話，一開始希望先不要寫，還在和黨中央協調，不久，記者再去電，張就未接電話了。

目前是第3任立委的副院長蔡其昌，在海線地區經營扎實，國民黨原本尋求在地人出戰，但遍尋不著，最後只好找空降，蔡目前陪同總統蔡英文出訪，無法得知回應。

副院長辦公室發言人蔡克斯表示，對於張的空降參選沒有任何評論，蔡副院長已經多次強調「對手是自己」，唯有不斷為地方爭取更多建設、福祉，讓海線鄉親安居樂業，才是最重視的事。

至於有可能捲土重來參選第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）的楊瓊瓔，據了解，楊還在和幹部協商，一旦有結果，會向市長盧秀燕報告後再對外宣布，而第7選區（大里、太平），黨部正和市議員李麗華、台中廣播總經理莊子富兩人協調，如果順利，下周三會一併宣布這3選區人選，若是協調不成，這選區將辦初選。

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