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張顯耀不滿民調出「哭調仔」揚言砸雞蛋　莊啟旺：願賭服輸

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▲前立委張顯耀支持群眾不滿民調不公，前往高雄市黨部抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前立委張顯耀支持群眾不滿民調不公，前往高雄市黨部抗議。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄左楠區立委初選民調結果出爐，由現任立委黃昭順勝出，但這卻讓差距只有0.648的同黨前立委張顯耀和支持者相當不滿，11日上午，數10名張顯耀的支持者持看板到高雄國民黨部抗議，更有一位婦人當場聲淚俱下、為張顯耀抱不平，痛批民調作假、初選不公。

原本有消息傳出，11日上午將有近百名國民黨支持民眾，因懷疑立委初選過程有瑕疵，要到黨部丟雞蛋抗議，但實際到現場，聚集約有10多名支持者，手舉看板「民調作假、初選不公」，「黨部無能、提名作假的人」，到黨部抗議，支持者列出五大聲明，質疑此次立委初選民調有疑慮，懷疑黨部「黑箱作業」。

▲前立委張顯耀支持群眾不滿民調不公，前往高雄市黨部抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前立委張顯耀支持群眾不滿民調不公，前往高雄市黨部抗議。（圖／記者吳奕靖攝）

現場更有一位婦人當場聲淚俱下，為張顯耀抱不平，其他支持者也高聲抗議、要求高雄黨部主委莊啟旺出面回應，內部人員則出面表示，主委正在開會、代為收下抗議者的聲明書。而根據記者了解，莊啟旺私下表示，「遊戲規則就是這樣，願賭服輸」。

張顯耀在上個月29日召開記者會，宣稱有鄉親傳訊息給他，表示接到民調當天，訪問人員對於他的名字都沒提，質疑電話訪問的過程當中有「誤導」，另外還指控黃昭順「散播張顯耀在陸委會副主委被誣指洩密冤案當時新聞」，誤導民眾，將對黃昭順提告，對此，黃昭順則回應「公道自在人心」。

▲前立委張顯耀支持群眾不滿民調不公，前往高雄市黨部抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲支持群眾將抗議紙板放進高雄市黨部。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：張顯耀,國民黨,總統,選舉,立委,左楠,民調,黃昭順

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