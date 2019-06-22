高雄登革熱疫情頻傳　蔡其昌批韓國瑜拋下市民忙造勢

▲蔡其昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄登革熱疫情頻傳，高雄市長韓國瑜也為防疫補助槓上中央。而立法院副院長蔡其昌直批，高雄市民鄉親已經陷入登革熱嚴重威脅時，身為地方父母官的韓市長，竟能夠拋下市民鄉親，四處去舉辦歡樂造勢。「這樣的市長要選總統，我們台中市民能夠接受嗎？」

蔡其昌21日在臉書以「再爆1例！高雄登革熱高達22例，韓市長台中忙造勢」為標題，並回報，「疾病管制署再爆高雄市又確診1例本土登革熱病例」，個案6月18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，於隔天就醫並通報，經檢驗確認感染登革病毒四型，目前住院治療中。

蔡其昌說，他路過韓國瑜將於22日舉辦的造勢會場，心想，當高雄市民鄉親已經陷入登革熱嚴重威脅時，身為地方父母官的韓市長，還在問「我們這為什麼爆發登革熱？」的同時，竟能夠拋下市民鄉親，四處去舉辦歡樂造勢，也難怪民意持續下探，「這樣的市長要選總統，我們台中市民能夠接受嗎？」

文末，蔡其昌下了Hashtag問「台中人怎麼看」、「高雄鄉親加油」、「防疫不分你我」。而網友留言「地方父母官不是該苦民所苦嗎？」、「無能的市長忙著選總統，用選票罷免他吧！」等，蔡其昌也回應，「我知道大家都看不下去了，一起努力吧」、「大家都睜大眼睛看著呢！高雄加油！」