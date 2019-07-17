接任交長半年遇華航、長榮罷工　林佳龍支持明訂罷工預告期

▲長榮空服員罷工17天落幕，資方營收損失超過30億元。（圖／記者蔡玟君攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部長林佳龍上任至今已經半年，接連遇到華航、長榮罷工，外界不斷呼籲必須明訂罷工預告期。他今（17）日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪時說，社會有期待，行政院也邀集跨部會討論，罷工預告期的制定應該要有整體配套，至少在航空業要有更明確的規範。

林佳龍表示，航空業依但罷工外部效應很大，對旅客及旅行社的影響很大，一旦發動罷工不能持續太久以致影響公眾利益，現在勞資雙方各說各話，勞工認為罷工已經很困難，還要提前預告更困難，應該有相關配套，像是鐵路運輸也很重要，也需要有預告期。

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▲林佳龍上午擔任《周玉蔻嗆新聞》節目來賓。（圖／節目製作單位提供）

林佳龍說，航空業罷工這3年持續累積，終會爆發，大選接近，甚至陸海空大串連罷工，必須去拆彈，航空業的罷工影響很大，交通部扮演的角色就是疏運，不能影響到大眾的公共利益。他說，自己的角色很特別，外界期待他同時做勞資溝通，所以他私下來來回在華航到長榮花了很多心思，當資方態度太高會壓一下，對勞工也是，避免極端化，跟雙方面私底下互動頻繁，不過還是尊重勞動部，畢竟勞動部才是主管機關。

主持人提問預告期在下個會期會完成嗎？林佳龍說，因為社會有這個期待，會整體的檢討跟配套，建議在航空業要有，其他業別則是不一定。