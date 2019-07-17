普悠瑪翻車代表「政府螺絲掉滿地」　林佳龍：同理心處理

▲普悠瑪翻覆釀成18死、267人受傷。（圖／記者柳名耕攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪去年10月發生翻車事故，造成18人罹難，交通部長林佳龍16日晚間與罹難者家屬見面，不過每名罹難者賠償新台幣1570萬元，仍未定案。他說，普悠瑪翻車代表「政府螺絲掉滿地」，是系統性的問題，家屬在乎包含賠償、釐清真相、不要再有受害者，將繼續以人本交通的方向，從優、從寬處理。

林佳龍今（17）日上午在周玉蔻主持的廣播節目《周玉蔻嗆新聞》上表示，昨晚與罹難者家屬會面後，家屬對於交通部所做努力給予肯定，包含加重懲處前3位台鐵局長及相關主管，支持成立獨立機關運安會重啟調查，及持續推動台鐵整個體檢與後續改善事項，罹難者跟受傷賠償相關金額也展現誠意。

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林佳龍說，尊重家屬對於和解內容的意見，現在司法調查已經起訴，應該尊重最後法院判決，交通部行政責任調查，也加重懲處前3位台鐵局長跟有關的主管，駕駛員也有責任，不能沒有懲處，職位比較高的懲處比較重，這都是家屬希望知道的真相。

▲林佳龍上午在周玉蔻主持的廣播節目《周玉蔻嗆新聞》。（圖／節目製作單位提供）

「普悠瑪事故的發生代表政府螺絲掉滿地，是整個系統的問題。」林佳龍說，個案要去檢討負責任的人，最重要的是台鐵能做改革，一定要同理心處理善後，對於真相跟責任，有行政責任調查，加重懲處前3任台鐵局長，支持成立運安會，立法院通過8月1日上路，會有制度面的進展。

罹難者家屬賠償部分，他則說，過去賠償有不足之處，過失嚴重程度應該加成，一開始提出1320萬元的賠償，讓家屬可以先領再繼續打官司，後來決定將台鐵保險金加上去，家屬都有感受到，只是個案感受不一樣，如果最後大家同意，則可以避免長期折磨。

16日晚間與普悠瑪罹難家屬閉門會議如何？他說，昨天氣氛都蠻好的，他跟一般公務員比較不一樣，過去受重傷只有240萬，對家庭折磨可能更大，現在由外傷醫學會依受傷程度評分，一分15萬元，現在提高到600萬元，秉持從優、從寬的處理態度。

林佳龍認為，家屬在乎包含賠償、釐清真相、不要再有受害者，以前也有發生大里翻車事故，派專人到台東，每周兩天有單一窗口負責，很多受傷者還要去申報醫療費用，提出主動派專屬的官務員，直接移到當地，持續倡導「人本交通」。