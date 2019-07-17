　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵南延屏東露曙光！林佳龍「晚做不如早做」：子孫用得到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼林佳龍上午在周玉蔻主持的廣播節目《周玉蔻嗆新聞》。（圖／節目製作單位提供）

▲林佳龍上午擔任來賓。（圖／廣播節目《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者胡順惠／台北報導

高鐵南延除了原本的燕巢案和左營案，交通部鐵道局近期再新增「經高雄火車站、經小港機場」兩案。交通部長林佳龍表示，從長期國土規劃的角度來看，投資鐵道綠色交通，遲早要做，晚做不如早做，高鐵延伸屏東也一定要做。

林佳龍今日上午在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》提到，台灣現在最缺公共投資，錢要用出去才是錢，投資鐵道子孫用得到效益大，不能只看財務，要用大算盤來評估，相信交通部的專業考量不會輸反對高鐵延伸屏東的工程專家或鐵道學者。

請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵南延目前有4個方案。（圖／鐵路局提供）

▲高鐵南延目前有4個方案。（圖／鐵路局提供）

高鐵南延屏東新闢路線可行性研究報告中，左營案預估經費要619億元，燕巢案則約要花756億元，該兩案為原本規畫方案，但財務可行性低，30年內恐難以獲利，今年4月遭審查會退回。鐵道局最新規劃案出爐，新增經費估1000億元的高雄火車站、1500億元的小港機場案兩路線。

高雄案為高鐵在高雄火車站市區設「高鐵高雄站」，再往東延伸至屏東市設「高鐵屏東站」，總長約 29 公里、時間約24分鐘、經費估1000億元。左營案是由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號，往東至屏東市，並於屏東市區東側六塊厝農場設「屏東站」，總長約17公里、時間約15分鐘、經費估619億。

小港機場案則高鐵自左營站出來後，先經小港機場設「小港機場站」，再往東延伸至潮州設「高鐵潮州站」，總長約36公里、時間約25分鐘、經費估超過1500億，也是4案中長度最長、經費最高的方案。原有的燕巢案是將燕巢機廠改設為「北高雄站」，並以高架橋跨越國道10號，再往東延伸至屏東市設「屏東站」總長約13公里、時間約8分鐘、經費估756億。

ET快訊
《神隱少女》千尋為何能猜出父母？7歲男童神解「藏18年謎底」
17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」5男嚇丟包！3男聲押全獲釋
安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

關鍵字：高鐵南延,林佳龍,交通部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

辦信用卡！她爽領行李箱…一看外殼「2條帶+4輪」超透光　網笑噴：自帶X光

典唱新北14年　「勞工之星」歌唱大賽報名起跑

高校畢業歌大合唱錄音　18日下午2點現場直擊

學習取代工讀　高教深耕計畫投16.4億、23萬弱勢生受惠

接任交長半年遇華航、長榮罷工　林佳龍支持明訂罷工預告期

為了嚮光的孩子　林熙蕾與舒淇「選擇愛」

叔叔為什麼坐在博愛座？　媽媽用「不要臉」教育小孩

丹娜絲颱風將靠近　農糧署籲農民：水稻、蔬果需加強防風雨措施

百合颱風可能生成…和丹娜絲夾擊台灣？　「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

影／輕颱丹娜絲陸警發布　台東、屏東納首波警戒區

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

辦信用卡！她爽領行李箱…一看外殼「2條帶+4輪」超透光　網笑噴：自帶X光

典唱新北14年　「勞工之星」歌唱大賽報名起跑

高校畢業歌大合唱錄音　18日下午2點現場直擊

學習取代工讀　高教深耕計畫投16.4億、23萬弱勢生受惠

接任交長半年遇華航、長榮罷工　林佳龍支持明訂罷工預告期

為了嚮光的孩子　林熙蕾與舒淇「選擇愛」

叔叔為什麼坐在博愛座？　媽媽用「不要臉」教育小孩

丹娜絲颱風將靠近　農糧署籲農民：水稻、蔬果需加強防風雨措施

百合颱風可能生成…和丹娜絲夾擊台灣？　「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

影／輕颱丹娜絲陸警發布　台東、屏東納首波警戒區

瓊斯盃／18日移師新莊　中華藍六日連戰菲韓兩強

辦信用卡！她爽領行李箱…一看外殼「2條帶+4輪」超透光　網笑噴：自帶X光

典唱新北14年　「勞工之星」歌唱大賽報名起跑

朱立倫爭國會龍頭？　知情人士駁斥：胡扯！幫忙輔選立委與爭職位根本不相干

港澳台區域限定！GODIVA推出2款錫蘭茶、焙茶巧克力凍飲

【廣編】政府合法立案掛保證！「兩隻貓WO貓咪旅館」住得安心又舒適

上任後首次面臨颱風來襲！韓國瑜下令高雄要做到「零損害」

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

高校畢業歌大合唱錄音　18日下午2點現場直擊

智能理賠AIoT交流平台　工研院鏈結保險與醫療

生活熱門新聞

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲..

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日..

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回..

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

丹娜絲直撲台灣！陸警最快今午發..

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

丹娜絲撲台「各地最大風雨時間曝..

出車禍！友：妻怎在車上…毛炸

即／丹娜絲經過台灣　23:30..

17縣市暴風圈侵襲率破70%　..

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

丹娜絲逼近！氣象局1130發陸..

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排..

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」..

更多熱門

相關新聞

林佳龍支持航空業明訂罷工預告期

交通部長林佳龍上任至今已經半年，接連遇到華航、長榮罷工，外界不斷呼籲必須明訂罷工預告期。他今（17）日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪時說，社會有期待，行政院也邀集跨部會討論，罷工預告期的制定應該要有整體配套，至少在航空業要有更明確的規範。

打擊違法旅宿！新北罰1167萬元居冠

林佳龍：普悠瑪翻車代表「政府螺絲掉滿地」

林佳龍今晚見普悠瑪家屬　賠償金可望定案

普悠瑪案傳7/15「重懲30人、司機廢照」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

丹娜絲直撲台灣！陸警最快今午發布

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所：救救孩子

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

跟露肚妹合照超爽！他細看「平行時空照」心酸到哭

21歲男興奮獻初夜　10天後女友懷孕了

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺」

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面