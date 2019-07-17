高鐵南延屏東露曙光！林佳龍「晚做不如早做」：子孫用得到

▲林佳龍上午擔任來賓。（圖／廣播節目《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者胡順惠／台北報導

高鐵南延除了原本的燕巢案和左營案，交通部鐵道局近期再新增「經高雄火車站、經小港機場」兩案。交通部長林佳龍表示，從長期國土規劃的角度來看，投資鐵道綠色交通，遲早要做，晚做不如早做，高鐵延伸屏東也一定要做。

林佳龍今日上午在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》提到，台灣現在最缺公共投資，錢要用出去才是錢，投資鐵道子孫用得到效益大，不能只看財務，要用大算盤來評估，相信交通部的專業考量不會輸反對高鐵延伸屏東的工程專家或鐵道學者。

請繼續往下閱讀...

▲高鐵南延目前有4個方案。（圖／鐵路局提供）

高鐵南延屏東新闢路線可行性研究報告中，左營案預估經費要619億元，燕巢案則約要花756億元，該兩案為原本規畫方案，但財務可行性低，30年內恐難以獲利，今年4月遭審查會退回。鐵道局最新規劃案出爐，新增經費估1000億元的高雄火車站、1500億元的小港機場案兩路線。

高雄案為高鐵在高雄火車站市區設「高鐵高雄站」，再往東延伸至屏東市設「高鐵屏東站」，總長約 29 公里、時間約24分鐘、經費估1000億元。左營案是由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號，往東至屏東市，並於屏東市區東側六塊厝農場設「屏東站」，總長約17公里、時間約15分鐘、經費估619億。

小港機場案則高鐵自左營站出來後，先經小港機場設「小港機場站」，再往東延伸至潮州設「高鐵潮州站」，總長約36公里、時間約25分鐘、經費估超過1500億，也是4案中長度最長、經費最高的方案。原有的燕巢案是將燕巢機廠改設為「北高雄站」，並以高架橋跨越國道10號，再往東延伸至屏東市設「屏東站」總長約13公里、時間約8分鐘、經費估756億。