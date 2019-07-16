林佳龍今晚閉門見普悠瑪罹難家屬　賠償金額可望達共識

▲普悠瑪號出軌翻覆釀重大傷亡，罹難者家屬賠償今仍談不攏。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪去年10月21日發生翻車釀18死，至今已經9個月，台鐵提出罹難者賠償今為1570萬元，不過家屬希望能再加上80萬元的喪葬補助費，至今雙方仍未達成共識，交通部長林佳龍今（16）日晚間將與罹難者見面，有望談妥賠償金額。

普悠瑪事故造成18死、287人受傷，台鐵對於罹難者理賠金額，一開始提出金額為1075萬元，但家屬並未接受，林佳龍在1月24日在與家屬的懇談會中，提高到1320萬元作為家屬賠償討論基準，但協調後仍無共識。

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最新賠償金定案為1570萬元，超越復興航空空難的1490萬元，創下交通運輸史上理賠最高金額。主要是因為台鐵局有投保責任險每人250萬元，將這筆保險金加上林佳龍提出的1320萬元，賠償金才會是每人1570萬元。

據了解，交通部長林佳龍今晚將與罹難者見面，台鐵局長張政源、台鐵局主秘朱來順等都會出席，大部分罹難者家屬已同意賠償金，只有少部分仍未取得共識。有家屬提出，希望能再加上80萬元喪葬補助費，不過台鐵認為1570萬元已含喪葬補助費，表達不會再加碼。

今日會議主要是由立法委員劉櫂豪協助促成，不過雙方都有共識此為閉門會議，會議內容及型式皆不對外公開。