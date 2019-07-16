不必北漂！麥當勞南下高雄徵才　36K高水準起薪超越新鮮人預期

▲發大財！麥當勞首度南下高雄徵才，36K高水準起薪超越新鮮人預期（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲7/13、7/14兩天，「招募列車」前進高雄，祭出徵才「三寶」贏在職涯起點。（圖／記者謝婷婷攝，以下同）

記者吳思瑤／高雄報導

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畢業求職旺季到，台灣麥當勞招募列車首度前進高雄，攜手高雄市政府勞工局訓練就業中心搶人才，更祭出徵才「三寶」：36K優質起薪、完善福利與穩健升遷，期待年輕族群把握職涯發展的關鍵，號召在地社會新鮮人加入麥當勞，成為新血「麥胞」。

▲▼全新麥當勞2.0餐廳，將透過「服務」、「美食」、「數位」三大升級，提升顧客體驗。

台灣麥當勞邁入Experience of the Future(EOTF)世代，全新的麥當勞2.0餐廳，將透過「服務」、「美食」、「數位」三大升級，提升顧客體驗，並持續帶動人才需求。透過數位自助點餐機讓客人快速點餐；且點、取餐櫃檯分離，動線更加明確清楚；活用數位菜單轉換，秀出餐點種類、新品推薦等相關訊息。麥當勞南部地區90家餐廳中，已有21家設有數位自助點餐機2.0新店型，其中6家就位於高雄市，未來還將持續拓展，而因應服務升級，也需要更多人才加入服務行列。

▲▼透過數位自助點餐機讓客人快速點餐；且點、取餐櫃檯分離，動線更加明確清楚。

「麥當勞招募列車」7/13、14日連續兩天在高雄漢神巨蛋前廣場盛大展開，除了有麥當勞M型金字招牌，還有經典麥克雞塊盒造型的巨型充氣屋，讓前來詢問的求職者，透過體驗闖關更了解麥當勞。今年擴大招募2600名職缺，預計全台200位正職襄理與2400位計時人員，招募名額比去年多了近2成。

▲▼2019年職缺成長近2成，全台擴大招募2600人、南台灣超過1000名職缺。

麥當勞南區營運資深協理陳孟秀表示，「預計在南台灣招募正職餐廳襄理40位及1000位計時人員，其中，將替高雄市創造超過450位，包含服務員、咖啡師及外送員的職缺。」高雄市副市長洪東煒也肯定麥當勞提供就業利多，「看見麥當勞的員工福利、員工訓練還有2.0結合數位這樣的餐飲服務，盼望著更多北漂青年，在麥當勞這麼完善的制度下，回到自己故鄉一起打拼。」

▲▼3萬6優渥起薪、完善薪資福利、穩健升遷管道，將職場「三寶」掌握在手，好薪情跟著走。

根據勞動部資料統計，2018年職場新鮮人每月經常性薪資平均為27583元，而「yes123」求職網的最新調查更顯示，大學畢業生平均預期起薪約31073元，研究所畢業平均預期起薪約35777元，與企業主願意支付29K、32K相較，落差超過10%。

麥當勞人力資源部資深經理陳志豪則表示，「除了打造歡樂友善的職場環境之外，更提供優於新鮮人所預期的業界薪資水準，正職餐廳襄理起薪3萬6千元，那計時人員部分除了150元之外，最高可以拿到271元的時薪。」然而這樣的薪資水準、福利保障和完善的升遷制度，也是徵才關鍵三寶最重要的元素。

▲▼麥當勞陪伴麥胞找到職涯方向，不管是北漂返鄉，還是深耕在地人才，提供多元的職缺，為台灣各地餐飲服務業，創造更多就業吸引力。

創造青年返鄉就業的吸引力，其實有許多北漂族，從學生時期就已經在麥當勞打工。像目前已經是麥當勞營運顧問的郭子涵就說，「6年前我主動請調至台南善化餐廳擔任經理，將累積近20年的北漂經驗回饋在地，並時常帶領餐廳夥伴拜訪深入社區關懷親善，成為當地民眾的好鄰居。」對她而言，麥當勞不僅是一份工作，更成為生活的重心；另外已經在麥當勞待了26年的陳士傑，在今年7月升任營運經理，本身高雄人，大學主修電機，卻不同於其他同學進入科技業，反而更熱愛與人互動的餐飲服務業，「麥當勞除了提供有競爭力的薪資福利，更有累積數十年的經營管理智慧，透過全職涯的培訓與發展，幫助我從計時組長開始逐步升遷，同時讓父母肯定我的成長與改變。」

▲▼麥當勞南區營運顧問郭子涵(右)與南區營運經理陳士傑(左)，待在麥當勞都已經超過20多6年「身體裡流著的血液都是番茄醬！」，看見且幫助新人成長茁壯，是他們最有成就感的事。

有別於內部升遷，就連外部應徵從零開始在麥當勞的同仁，一路工作走來也很有感。外招人員恆春恒公餐廳副理蕭恆宜就說，「在恆春有許多在地孩子是中低收入戶家庭，麥當勞透過與正修科技大學合作雙軌計畫，提供計時人員以優惠的學費繼續求學，不僅兼顧工作與大學文憑，更能累積寶貴的職場經驗，找到職涯發展的方向。」以過來人經驗分享，麥當勞的職場環境秉持「以人為本」出發，注重每位員工的價值，是最讓她感動的地方。

▲恆春恒公餐廳副理蕭恆宜回饋在地，相信從個人到團隊、餐廳到社區可以推動共好的正能量。

「麥當勞招募列車」今年到高雄市徵才，除了針對學生族群和應屆畢業生之外，新住民、二度就業、中高齡族群，也都是積極招募對象。希望藉由走訪在地、深耕發掘好人才，並提供多元的就業職缺，一起帶動南台灣餐飲業的發展。