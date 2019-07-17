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目睹鄰居打死媽媽！張扣扣22年後「私刑」砍殺3人...已執行死刑

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▲張扣扣。（圖／翻攝自封面新聞）

▲在法庭上的張扣扣。（圖／翻攝自封面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西漢中市的張扣扣為報22年前「鄰居殺母之仇」，去年除夕砍死仇家父子3人，震驚社會。陝西省漢中市中級人民法院今（17）日上午遵照死刑執行命令，對張扣扣執行了死刑。在執刑前，張扣扣會見了其近親家屬。

據《澎湃新聞》報導，大陸最高人民法院審理的被告人張扣扣故意殺人、故意毀壞財物死刑覆核一案，近日依法裁定核准死刑。漢中中級人民法院向張扣扣宣告並送達了最高法的刑事裁定書，於2019年7月17日上午，遵照最高人民法院院長簽發的死刑執行命令，對張扣扣執行了死刑。檢察機關依法派員臨場監督。

▲▼張扣扣回到案發現場向警方指認。（圖／翻攝自封面新聞）

▲張扣扣回到案發現場向警方指認。（圖／翻攝自封面新聞）

回顧案情，張扣扣13歲時目睹母親被鄰居打死，22年後的除夕，他持刀衝入殺母仇人家中，將仇人父子三人都砍死，回到母親的墳前燒紙，2天後到警局投案。

張扣扣事後表示，這22年來，王家從來沒有跟他們溝通過，「沒有說一句道歉話」，也沒有任何賠償，對方在城裡買了房，日子過得很好，老大是南湖區管委會主任，老二也有正式單位，老三在西安有穩定收入，感覺對方故意躲著他，就算見到他也是轉身就跑，因此才會誤會越來越大。

此案曾在網路引起熱議，不少人同情張扣扣從小喪母，但仍認為「私刑」不太恰當。《沸騰》上一篇文章就指出，「可以確定的是，張扣扣母親死於鄰裡衝突。這對於一個13歲的少年而言，意味著什麼，不言而喻。但他殺人的做法，不論有任何託辭，都應受到法律的制裁。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：張扣扣,鄰居殺母,殺母之仇,死刑

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