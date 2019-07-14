　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我的替身在哪？」死刑犯的各種遺言　親睹執行現場第一手紀錄

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼《死囚的最後時刻》介紹，自1924年起，德州所有的死刑都在亨茨維爾高牆監獄的行刑室裡執行。 1924至1963年，有361名犯人被以電椅處死。1982年之後，靜脈注射則成為處決犯人時的首選。（圖／達志影像）
▲《死囚的最後時刻》一書介紹，自1924年起，德州所有的死刑都在亨茨維爾高牆監獄的行刑室裡執行。（圖／達志影像）

文／蜜雪兒‧萊昂斯（Michelle Lyons）
摘自《死囚的最後時刻》

我確信有些死刑犯雖然宣稱自己已經重獲新生，但其實他們並沒有。不過，我認為他們多半都很虔誠，因為在他們的生命裡，除了宗教還剩下什麼？有幾位死刑犯在背誦主禱文或其他聖經的經文時死去，甚至還有幾位在吟唱詩歌時死去。

還有一些死刑犯沒有這麼和善。我聽過最憤怒的，是卡麥隆‧陶德‧威林罕（Cameron Todd Willingham）的遺言（1991年，他在科西卡納〔Corsicana〕放火燒死自己的三個小女兒，因此被判處死刑）。與麥金恩和許多死刑犯一樣，威林罕到最後一刻都還堅稱自己是清白的。當典獄長問他是否有話要說時，他開始長篇大論，猛烈地指責他的前妻（當時她站在觀刑室的玻璃後面），話語中包含了各種你想得到的髒字。當威林罕還在火力全開時，典獄長已經指示藥劑可以開始注射。

「我來自上帝的塵土，現在我也將歸於塵土。因此，土地將成為我的寶座。我要走了， 我的好哥兒們。我愛你， 蓋比（Gabby）。我希望你在地獄裡腐爛，賤人。我希望你他媽的在地獄裡腐爛，賤人。你這個賤人。我希望你他媽的腐爛，死破麻。就這樣了。」—節錄自卡麥隆‧陶德‧威林罕的真實遺言，2004年2月17日

請繼續往下閱讀...

大部分的死刑犯都比威林罕文雅多了。他們多半深表歉疚，如果這不是對被害人家屬說的（有些犯人表現得好像他們不在觀刑室裡一樣），那至少是他們自己說的。他們多數都會懇求原諒。有些死刑犯極其客氣有禮。我還記得有一名犯人侃侃而談，說明死刑為什麼是不對的，最後還感謝監獄招待他最後一餐，如同在飯店辦理退房手續一般。許多死刑犯都會大喊：「死囚室裡的男孩們！」其中有一位犯人想讓他們知道，他並沒有穿成人紙尿褲。

▲▼ 行刑室是一間狹小的房間，裡面的空間只比一張輪床再大一點。死刑犯頭 部的右側是觀刑室，死刑犯家屬、被害人家屬，還有記者和監獄員工會在這裡目睹死刑執行。（圖／達志影像）
▲死刑行刑室的輪床。（圖／達志影像）

不少死刑犯的遺言都舒緩了緊張的氣氛。有一名犯人說：「我的替身跑到哪裡去了？我現在需要他。」派崔克‧奈特說，他要在輪床上講個笑話，這個笑話是從民眾投稿中選出來的。他的朋友在他的Myspace 頁面上刊登了一則公告，結果收到數百件投稿。有記者問我是否會參加這個無聊的活動，我回答：「我們非常認真看待這件事，所以『敲門笑話』（knock-knock joke）是不會入選的。」奈特應該是臨時怯場，因為他不但沒有在輪床上講任何笑話，還完全說不出話來，甚至宣稱他根本不是派崔克‧奈特。

很多死刑犯似乎如釋重負。我認識一位名叫老藍道爾‧哈夫達爾（Randall Hafdahl Sr）的犯人，他曾經是飛車黨成員，過去經常在加爾維斯敦的某些酒吧出沒。我也常去那些酒吧，雖然我從來沒有遇過他。我很喜歡和他聊我家鄉的某些地方，我們都對那些地方很熟悉。他身上有一些摩托車圖案的刺青，它們非常細緻，都是他自己在監獄裡製作的。他顯然比馬汀‧羅布雷斯（Martin Robles）有品味一些；羅布雷斯的上臂也有刺青，那是一個惡魔正在啃食耶穌大腦的圖案。

在哈夫達爾被處死之前，我拍下他的刺青，讓他的律師可以發送給他的女兒。然後，他的律師也寄給我一些木製機車的照片，它們都是哈夫達爾在死囚室裡雕刻的。因為他有著流浪性格，對他而言，被關在牢裡宛如人間煉獄；他已經準備好要上路了。

有一位來自休士頓的歌手，名叫羅伯特‧厄爾‧基恩（Robert Earl Keen），他的成名曲是〈這條路我會一直走下去〉（The Road Goes on Forever ）。這首歌講述一名男子殺死了警察，並且被判處死刑，這正好就是哈夫達爾的故事。1985年，他在阿馬利洛（Amarillo）開槍打死一位警察，17年後被處決。哈夫達爾在輪床上引述了這首歌的歌詞：「這條路我會一直走下去，好日子永遠不會結束！讓我們一起搖滾吧！」他長年被關在狹小的牢房裡，猶如困在籠中的小鳥。現在他的肉身雖然死了，但靈魂終於重獲自由。

「我已經待在這個鬼地方太久了。在我離開前，我想要告訴你們所有人：我死後，請將我深埋。我死後，請在我的腳邊放兩支喇叭、在我的頭上戴上耳機，讓我盡情搖滾。有一天我會在天堂裡見到你們。就這樣了，典獄長。」—道格拉斯‧羅伯茲（Douglas Roberts）的遺言，2005年4月20日

我聽過最荒謬的，也許是蒙提‧德爾克的遺言。1986年，他在克羅基特（Crockett）開槍打死一名男性，是死囚室裡最惡名昭彰的死刑犯之一。他不肯洗澡，甚至還用他自己的排泄物塗抹身體。因為他實在是太臭了，必須和其他犯人隔離開來。此外，德爾克宣稱自己有129歲，曾經擔任過潛艇指揮官和肯亞總統，而且已經在監獄裡被殺了150次。然而，監獄的精神科醫生說，他只是為了不被處死而裝瘋賣傻。

我真的無法理解某些犯人。強尼‧潘瑞（Johnny Penry）原本因為強暴和謀殺被判處死刑，最後卻從死囚名單中除名，因為法院判定他有智能不足的問題。他們說他無法閱讀或寫字，但有一次他跟我說：「你有讀過《談話雜誌》（Talk Magazine ）上關於我的報導嗎？那篇文章真是棒透了。」我說：「是你自己讀的嗎？」他發現自己說溜嘴，連忙改口：「不，是別人念給我聽的。」

2002年，在德爾克被處決之前，因為他不肯洗澡，獄警試圖用一瓶可樂收買他。他拿了那瓶可樂，卻只是站在蓮蓬頭底下沖水，沒有刷洗他的身體。他依然臭氣熏天。他的遺言是：「你不在美國。這裡是巴貝多的一座島嶼。人們會看到你所做的一切。」在我聽來，這根本就是把裝瘋賣傻發揮到極致。他說完話後瞪大了眼睛；當化學藥劑開始流進死刑犯的體內時，有些人會有這種生理反應。

相較之下，有些遺言簡短扼要、言簡意賅。1997年，大衛‧馬丁尼茲（David Martinez）在奧斯汀強暴並殺害一名學生。2005年，他在被處決前說了一句：「天色常藍，綠草常青，今天是個赴死的好日子。」就是這樣。還有一些死刑犯則是有點搞不清楚狀況。他們會問典獄長，麥克風有沒有開、站在玻璃後面的人有誰，或者只是略表歉意，因為他們沒有任何話要說。詹姆斯‧克拉克（James Clark）在2007年被處決，當他往他的右側看時，才終於發現有人來見證這次死刑。在他看見觀刑室裡那些盯著他的人之後，他說出了他的遺言，一句聽起來很突兀的「你好」。

我不曾看過有死刑犯苦苦哀求饒他一命，我只記得有個男人當場哭了起來。這可能嚇到了很多人。大多數人早就哭過，就像憤怒的情緒幾乎已經煙消雲散。他們試圖讓自己像個男子漢。當然，也有很多死刑犯什麼話都沒有說。當典獄長問他們是否有遺言要交代時，他們只是搖搖頭。接下來，你會聽見他們吐出最後一口氣。此時，他們的肺部逐漸塌陷，將空氣擠壓出來，就像擠壓手風琴的風箱一樣。

原本典獄長有個暗號——當他摘下眼鏡時，靜脈注射小組就知道要開始注射藥物了。但不知怎地，走漏了風聲。有一天，一位死刑犯不停地問典獄長：「是你拿下眼鏡的時候嗎？」因此，他們想出了一個新方法，那就是當典獄長按下某個小型控制器（看起來像車庫遙控器）上的按鈕時，靜脈注射室裡的燈就會亮起。

所有我目睹過的死刑，都是以注射三種藥劑的方式執行。第一種藥劑是硫噴妥納（sodium thiopental）；它是一種麻醉劑，即使沒有其他兩種藥物，也已經足以把你殺死。在施打這種藥物後，犯人會陷入昏沉狀態，他們的眼睛開始闔上，有時他們會說自己嘗到它的味道，那個味道很可怕。我從來沒有看過有人說他覺得痛，這讓我有種想法—如果換作是我被處死，我會試著大吼大叫，說我有多痛。因為就算處決程序沒有中止，至少可能會使他們暫停執行死刑。有誰能夠證明我在說謊呢？

據說有一次，一名死刑犯的血管破裂，靜脈注射導管從他的手臂上脫落，並且把藥劑噴到牆上。我不曾看過靜脈注射導管出現問題，即便有個傢伙是重度毒品成癮者，必須把針頭插在他的脖子上，因為他們找不到其他可用的血管。因為離麥克風很近，我們可以聽見化學藥劑流進他們體內的聲音。

第二種藥劑是泮庫溴銨（pancuronium bromide，又稱麻妥儂〔pavulon〕）；它是一種肌肉鬆弛劑，用來讓肺部塌陷、橫膈膜癱瘓。這時產生的聲響都不太一樣，端看他們是否抵抗。基於本能，所有人都會反抗，拚命大口呼吸，如同在地上苦苦掙扎的魚。但布拉澤爾牧師過去常跟他們說，把它想成一道波浪，不要和它對抗，而是跟著它走。布拉澤爾告訴他們，這樣他們會輕鬆一些。當他們吐出最後一口氣時，聽起來可能像是咳嗽聲、喘氣聲、鼾聲、從喉嚨裡發出的嗶啵聲、抽噎聲，或是馬兒的呼氣聲。

第三種藥劑是氯化鉀（potassium chloride），它會使心跳停止。但當第三種藥物流進犯人的體內時，現場早已一片寂靜。

「我以為會比這還要辛苦……。」—羅傑里奧‧卡納迪（Rogelio Cannady）的遺言，2010年5月19日

這種寂靜狀態會持續5、6分鐘。典獄長仍舊站在犯人的頭部附近，布拉澤爾牧師也依然把手放在他們的膝蓋上。有時，布拉澤爾會和我四目相接，對我眨眨眼，彷彿在說：「抱歉，一切都會沒事的。」他真是一個溫柔善良的人。我會直挺挺地站在觀刑室的玻璃後面，肚子咕嚕嚕地叫，聞著那詭異的氣味，看著犯人的身體慢慢地變成紫色。

當我還是個記者時，有好長一段時間，我會看到葛拉澤克（美聯社記者）把身體往前傾，然後看著天花板上的某個東西，但我完全不知道那是什麼。後來我才知道，那上面有一盞紅燈，當靜脈注射小組在施打化學藥劑時，它會一直亮著，等到處決程序結束後就會熄滅。幾分鐘後，典獄長會請醫生到行刑室裡，醫生會用聽診器確認死刑犯是否還有心跳，接著正式宣告死亡時間。這通常都比實際死亡時間晚了5、6分鐘。然後，典獄長會緊靠著麥克風，為他的秘書複誦一次。那位秘書正在辦公室裡書寫這次死刑的官方紀錄。

布拉澤爾牧師會把他的手放在犯人的臉上，如果他們的眼睛是睜開的，他會將它們闔上。我想他正在進行簡短的禱告。接著他會把白布蓋在他們的臉上，我們就可以離開了。

▲12年目睹300起死刑執行！她第一手紀錄《死囚的最後時刻》（圖／遠流出版提供）
★本文摘自遠流出版《死囚的最後時刻》，作者蜜雪兒‧萊昂斯（Michelle Lyons），從一名監獄記者，到一名死刑驗證官，12年來親眼目睹300起死刑執行。離開該崗位之後，她將這些悲傷的歷程紀錄成書，然而此書並非支持或反對廢死，也沒有試圖改變任何人看待死刑的立場，卻提供了更充足的面向，帶來發人省思的新見解，明白「這不是非黑即白的簡單問題」。

12年目睹300起死刑執行！她第一手紀錄「死囚的最後時刻」

ET快訊
18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩
女大生那邊癢到爆：救我！醫一撥驚見「整片藍紋起司」臭襪味狂飄

關鍵字：死囚的最後時刻,死刑,死刑犯,廢死,遠流出版,報導文學

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我的替身在哪？」死刑犯的各種遺言　親睹執行現場第一手紀錄

「吻仔魚」是所有魚類的魚苗？漁家「猛抓一把」闢謠：區別很明顯

從小最疼她！阿公夢裡「臉浮水面」...墓地一看變蔭屍　連4次託夢都成真了

公獨角仙交配竟被民眾抓走　網友疾呼「把人家的老公還回去」

大雨狂噴！馬尾妹騎車「肉色雨衣」辣翻　網暴動猛搜...老司機曝：墾丁日常

大學招生看「長相、家長背景」？　教育部：該校未來招生名額恐受影響

整盤煮熟紅蝦沒人吃！隔壁客人全走光超浪費　她近看秒頓悟：高手

N年沒聯絡！友傳訊「當我離婚證人」　網勸會衰爆…真實經歷超想哭

花蓮哥「不准在七星潭玩水」...曝可怕真相　在地人秒懂：朋友親戚不幸走了

開公司車「女同事坐後座」！他怨被當司機…女友怒：副駕我才能坐　掀網戰

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

車價誤標...「12.98萬→12.98元」　火爆伯嗆13元免找！逼哭銷售員

抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師 韓國瑜錯愕倒抽氣：只是表達熱情

「我的替身在哪？」死刑犯的各種遺言　親睹執行現場第一手紀錄

「吻仔魚」是所有魚類的魚苗？漁家「猛抓一把」闢謠：區別很明顯

從小最疼她！阿公夢裡「臉浮水面」...墓地一看變蔭屍　連4次託夢都成真了

公獨角仙交配竟被民眾抓走　網友疾呼「把人家的老公還回去」

大雨狂噴！馬尾妹騎車「肉色雨衣」辣翻　網暴動猛搜...老司機曝：墾丁日常

大學招生看「長相、家長背景」？　教育部：該校未來招生名額恐受影響

整盤煮熟紅蝦沒人吃！隔壁客人全走光超浪費　她近看秒頓悟：高手

N年沒聯絡！友傳訊「當我離婚證人」　網勸會衰爆…真實經歷超想哭

花蓮哥「不准在七星潭玩水」...曝可怕真相　在地人秒懂：朋友親戚不幸走了

開公司車「女同事坐後座」！他怨被當司機…女友怒：副駕我才能坐　掀網戰

必看美妝新品特搜：香緹卡網美系下午茶、香奈兒極致持久無瑕粉底

世大運／對南韓甜蜜復仇　中華女跆拳團體賽踢金

KAI忘記IG密碼「1個月想不起來」！　RAVI被逼幫發公告…粉絲一看笑崩

2PM尼坤爆發福！　一低頭「擠出三下巴」網全看傻

刺繡、魔鬼氈襯托「黑魂」高質感　ConverseＸNBHD鞋款即將推出

隱翅蟲爬手上！糊塗正妹大力一巴　崩潰PO網：這就是下場…

婚禮主持一半接到媽病危…他強忍眼淚撐完趕陪最後一程：來生再當妳兒子

「我的替身在哪？」死刑犯的各種遺言　親睹執行現場第一手紀錄

陳思宇點名楊世光沒資格談台灣任何一代：連善後都不會就東拉西扯

BY2超強高音飆唱《Shallow》秒爆雞皮！排行榜出爐網全氣炸

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

吻仔魚是所有魚類的魚苗？漁家出..

逢甲大學宿舍變身高級飯店

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

高中妹加油站打工：你老婆呢？一..

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

7坪擠15人！千字文揭台灣坐牢..

花蓮哥「不准在七星潭玩水」真相..

雨天停草叢邊！螞蟻大軍爆竄愛車

從小最疼她！阿公4次託夢都成真..

大雨狂噴　馬尾妹騎車穿肉色雨衣

強降雨訊號！7月下旬台灣在低壓..

「性感小野貓」狂叩爸！母親怒叫..

年收破百！他趁亂提離職後悔了

更多熱門

相關新聞

司法史最高齡死刑犯郭旗山病逝

2010年以76歲高齡涉嘉義縣溪口鄉前溪東村長邱敏雄家縱火案，燒死村長妻子和兩個孫子的死刑犯郭旗山，2011年被最高法院判處死刑定讞，是全國最年長的死刑犯，現年84歲的郭旗山於4月7日在醫院加護病房因肺炎感染病逝。

龍潭除夕縱火案　翁仁賢死刑定讞

她12年親眼目睹300起死刑執行

桃陶園男殺妻分屍！法官判死：無期將違背正義

水電工盜殺包租婆　無期徒刑定讞

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩潰

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

吻仔魚是所有魚類的魚苗？漁家出面闢謠

《流星花園》葉莎近況曝光　為古天樂復出

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

偶遇Lisa！真實身材「紙片薄腰」現形

更多

最夯影音

更多

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面