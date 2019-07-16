▲不滿查估價格偏低，桃園航空城計畫區內地主砲聲隆隆！

▲桃園航空城計畫土地協議價購會議正式展開，民眾不滿查估價偏低。（圖／徐其萬提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城計畫土地協議價購會議正式展開，市議員徐其萬16日指出，很多民眾不滿查估價格偏低，同一區塊附近查估價格相差太大，被低估者擔心權益受損，兩天來砲聲隆隆！民眾並進而要求停止協議價購說明會，重新檢討一個合情合理的價格！

徐其萬說，進行的桃園航空城附近地區區（第一期）特定區區段徵收案的土地協議價購會議中，民眾表示支持國家發展地方重大建設，但不能犧牲地主的權益！而地價查估偏低，也令民眾擔心以後分配開發後的土地價格高，權利又只配回41%（早期沒有參加農地重劃）與46%（早期有參加農地重劃）民眾該如何分配？這是民眾最擔心的問題？

▲桃園航空城計畫土地協議價購會議正式展開。（圖／徐其萬提供）

對於，農民沒農地(被徵收)，是不是以後沒老農年金、沒農保，結果分到的是共同持有的商業區，又不能賣，也沒錢買地等現實因素？農友紛紛提出要求重視。

▲桃園航空城計畫土地協議價購會議正式展開。（圖／徐其萬提供）

桃園市地政局表示，民眾關心的地價問題，是依照不動產估價技術規則相關規定，由桃園市政府及民航局共同委託不動產估價師辦理查估，依照相關規定，查估市價為正常價格，考量因素包含區域條件、各宗土地如土地使用管制、面積大小、形狀、臨路條件、接近商圈或公共設施程度等不同，均會影響土地價格的形成，而且需要排除市場期待因素的影響，所以各筆土地價格會有所差異。

▲桃園航空城計畫土地協議價購會議正式展開。（圖／徐其萬提供）

此次協議價購價格是作為政府與民眾協議取得土地的價格使用，並非徵收補償市價，未來區段徵收公告時，會依土地徵收補償市價查估辦法規定查估補償價格後，提交桃園市地價及標準地價評議委員會評定，作為土地所有權人未來領取抵價地權利價值換算的依據。

桃園航空城區段徵收土地協議價購會議從7月15日開始到8月25日，如民眾對於相關內容仍有不清楚的地方，都可以在協議價購期間每周一到週五早上8點至下午6點，週六上午9點至下午4點，到桃園航空城聯合服務中心諮詢區詢問。