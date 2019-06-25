桃園航空城計畫正式邁入實質作業程序 協議價購會議將於7月展開

▲桃園航空城計劃正式邁入實質作業程序。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導



桃園航空城計畫即將邁入實質開發階段，桃園市政府與交通部將於7月15日起開始辦理桃園航空城計畫機場園區及附近地區(第一期)區段徵收開發案之土地協議價購會議，預計第四季報請內政部審議區段徵收計畫。地政局提醒地主，土地協議價購會議通知已於近期以雙掛號郵件分批寄出，請民眾注意是否有收到通知，以保障自身的權益。



地政局陳錫禎局長表示，桃園航空城都市計畫已於2017年審議通過，區段徵收範圍與抵價地比例並經內政部核定，為積極推動區段徵收作業，市府已於同年10月進場辦理土地及地上物查估作業。目前土地市價查估作業已完成，市府與交通部將按照程序就土地部分通知地主辦理協議價購作業，至於地上物部分，市府近期已完成興辦公共工程建築改良物拆遷補償標準相關修正作業，後續俟釐正查估資料後，將立即展辦地上物協議價購作業。

▲區段徵收開發案之土地協議價購會議將於7月展開。（圖／記者楊熾興翻攝）

陳鍚禎指出，協議價購是按照土地徵收條例規定，在徵收前先行與區內所有權人以協議取得土地及土地改良物，由於航空城計畫涵蓋範圍甚廣且土地所有權人高達2萬餘人，為使各所有權人能充分瞭解計畫內容及協議價購事項，訂於7月15日起至8月底，在桃園航空城聯合服務中心就土地部分先行辦理協議價購，交通部與桃園市政府共將舉辦83場次，如果因故無法到場的民眾，聯合服務中心將配合在協議價購會議舉辦期間延長服務時間，週一到週五為上午8時至下午6時，週六則為上午9時至下午4時，提供諮詢及1對1協議價購服務，歡迎民眾多加利用。



地政局提醒地主，為取得建設所需土地，民航局及市府將按照規定程序申請徵收，民眾如對嗣後依法辦理區段徵收有意見者，請於2019年9月10日前，依據行政程序法第105條規定，以書面向需地機關提出事實上及法律上之陳述意見，逾期視為放棄陳述之機會。

