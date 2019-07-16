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中壢駕訓班有夠狂！路考訓練車改用BMW　業者：提升駕訓品質

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▲桃園市中壢區一家汽車駕訓班道路駕訓改用ＢＭＷ車款，是全台首家嘗試以高級房車擔任考照訓練。（圖／翻攝自業者臉書粉絲團）

▲桃園市中壢區一家汽車駕訓班道路駕訓改用ＢＭＷ車款，是全台首家嘗試以高級房車擔任考照訓練。（圖／翻攝自業者臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一家駕駛訓練班引進BMW系列車款擔任道路考照訓練用車，駕訓班打出「全車有保險，發生意外不會讓學生負擔到一塊錢」口號，讓許多想考照民眾躍躍欲試，不少網友紛紛留言「下重本、好想再考一次、要陪女友再考一次」…；業者王興業指出，這項大膽嘗試並不增加費用，希望提升台灣駕訓班品質，讓考照民眾用高級房車體驗道路訓練。

位於中壢區的這家駕訓班，本週四(18)日起學員學習道路駕駛課程全部用BMW1系列車款進行道路駕駛課程，駕訓班強調，一般道路訓練課程約20堂，全部以該款車輛進行，同時全車都有保險，發生意外不會讓學生負擔一毛錢，希望學生以BMW車款進行道路駕駛訓練，體驗高級車款操控性能，當然路考過程，全程都有教練陪同監控，車內還有先進監視系統，讓學生在道路駕駛與基礎訓練上得到最好的學習環境。

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▲桃園市中壢區一家汽車駕訓班道路駕訓改用ＢＭＷ車款，王姓業者希望提升國內駕訓品質。（圖／翻攝自業者臉書粉絲團）

▲桃園市中壢區一家汽車駕訓班道路駕訓改用ＢＭＷ車款，王姓業者希望提升國內駕訓水平。（圖／翻攝自業者臉書粉絲團）

業者王興業表示，目前世界汽車潮流已進入智慧型車種，但台灣駕訓班卻還停留以國產車為主力車種，駕訓班為節省成本卻犧牲了學車民眾的權益，他反其道而行，希望能提升國內駕訓水準，引進4輛BMW 1系列車種，每輛車都是2000CC，是7成新的車款，但學生費用維持正常收費，學費13500元，道路駕駛、考照、平安保險等費用，也僅16500元，希望將本求利，把駕訓品質提升。

王興業認為，比較亞洲鄰近各國駕訓收費，韓國駕訓費用約2萬8千餘元，港澳則要1萬港幣，日本更約4萬台幣上下，台灣近20年則維持一萬元出頭，他引進BMW車種也是台灣第一家業者大膽引進，希望能讓其他駕訓班也跟進，提升駕訓品質，有好的駕訓環境才能提升國人駕駛技術與觀念。

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關鍵字：桃園,駕訓班,引進BMW,費用持平,提升駕訓品質

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