摩鐵陪酒睡著遭色男硬上　醒來哭喊「不要再弄我了」

▲楊姓男子去年5月找來傳播妹到摩鐵陪酒，卻趁其睡著後硬上被控強制性交。（示意圖／取自Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

楊姓男子去年5月間在桃園市某摩鐵與友人開趴聚會，打電話找來傳播妹陪酒，幾杯黃湯下肚後傳播妹因疲累躺在床上睡著，楊竟趁機脫去其衣物性侵，傳播妹被弄痛後驚喊「拜託你不要再弄我了、停下來、走開」等語，並用力推開楊男，但仍不敵楊男用力壓制遭硬上性侵得逞，傳播妹事後驗傷提告；楊男辯稱是傳播妹自願與他發生性關係，檢方偵訊後依強制性交提起公訴。

檢警調查，32歲的楊姓男子去年4月30日曾透過通訊軟體WeChat打電話給傳播妹坐檯陪酒，因而認識該傳播妹，後來傳播妹曾因不甘被硬上提告楊男，後來因罪證不足不起訴；同年5月17日楊男與友人在桃園區某摩鐵開趴慶祝，楊男再度打電話找該傳播妹坐檯。

傳播妹到達該摩鐵房間時，楊男竟不斷向其說「想X妳」等語騷擾，傳播妹聽聞後立即要離去，但被楊男友人安撫才挽留下來，但傳播妹幾杯黃湯下肚後昏昏欲睡，躺在床上睡著了，楊男趁友人離去後，竟脫去傳播妹衣褲硬上，傳播妹驚醒後發現楊男赤身在其身上不斷抽動著，驚喊「拜託你不要再弄我了、停下來、走開」等語，用力推開楊男，但楊卻以雙手壓住傳播妹雙手，並向其恐嚇「不要動」，不顧傳播妹抗拒強制性交得逞。

事後，傳播妹打電話給幾位女性友人哭訴遭客人強姦，並表示很痛苦、很想死等語，友人建議她趕緊去醫院驗傷提告，傳播妹提出在事後以手機質問楊男「剛剛不是叫你不要硬上我？不是哭著跟你說我不要跟你睡」等語佐證與醫院驗傷證明控告楊男強制性交罪；楊男在偵訊時否認有強制性交，辯稱是傳播妹清醒時自願與他發生性行為。

檢方以醫院採得傳播妹陰道內確實有楊男精子細胞，醫院診斷證明也驗出有雙手有瘀傷與下體有撕裂傷等證明，偵結依強制性交罪嫌將楊提起公訴。

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