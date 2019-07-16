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甄嬛傳、步步驚心的推手　「晉江文學城」涉黃被令停更15周

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▲甄嬛傳、步步驚心的推手　「晉江文學城」涉黃被令停更15周。（圖／翻攝晉江文學城）

▲晉江文學城網站頁面。（圖／翻攝官方網站）

大陸中心／綜合報導

大陸今年啟動「淨網2019」專項行動，整治網路色情及低俗問題，連載過《步步驚心》等小說的網路文學大站「晉江文學城」因此被相關部門約談，要求針對傳播淫穢色情信息進行整改。晉江文學城也於15日宣布響應「淨網」活動，停止內容更新15天，進行全面內容自查及技術升級改造。

北京「掃黃打非」辦公室先前根據民眾舉報，會同相關單位對北京晉江原創網絡科技有限公司運營的晉江文學城網站進行聯合檢查，發現晉江文學城登載的《不知悔改的男人》《妖孽養成日記》等作品中，有涉嫌傳播淫穢色情，對未成年人身心健康有害的內容。

對此，由於對出版內容疏於監管，掃黃打非辦要求晉江文學城針對傳播網絡淫穢色情出版物等問題進行嚴肅整改，責令晉江文學城網站及APP自7月15日晚間8點停止更新、停止經營性業務15天，並給予相關行政處罰。

▼劉詩詩、吳奇隆主演的電視劇《步步驚心》由同名小說改編。（圖／步步驚心劇照）

步步驚心2要拍現代版？四爺吳奇隆回答有玄機。圖／劇照

晉江文學城也在官方微博上發布公告表示，為配合「凈網」行動開展，加強內部質量管理，為用戶提供更好的閱讀服務，晉江文學城網站及app自2019年7月15日至29日進行全面內容自查和技術升級改造，期間暫停內容更新和經營性活動，希望用戶支持諒解，耐心等待。

掃黃打非辦還提到，網絡文學蓬勃發展有目共睹，其間湧現出一大批優秀的網絡文學作者和網絡文學作品，為滿足人民群眾對美好文化生活的需要作出了重要貢獻。但是，也總有那麼一些不美好，甚至低俗、色情、淫穢的網絡文學作品，其害如莠；也總有那麼一些失於內容審核、想打「擦邊球」、甚至堂而皇之傳播有害文學作品的互聯網企業，其行如蠹，不僅損害讀者權益，還極大地敗壞了行業風氣。

掃黃打非辦並強調，下一步將加大網絡文學整治力度，廣泛接受群眾舉報，深入開展作品監測，發現一起查處一起，邊查處邊曝光。對那些屢談不改，屢查屢犯的不良網絡文學企業，除依法處理之外，還將以適當方式向讀者發出風險警示，發動社會力量開展監督。

晉江文學城是大陸知名網路原創文學網站，根據統計，網站的流量高達9000萬，造訪的男女比例為7:93，廣受女性網友喜愛。此外，網站刊載的許多小說也被改編成影視作品，包含《三生三世十里桃花》《步步驚心》《甄嬛傳》等。

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關鍵字：晉江文學城,步步驚心,掃黃打非

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